Caso Fiorello, TG1 non ci sta: “Nessuna guerra, ma legittima difesa”

TG1, la redazione rompe il silenzio dopo le recenti polemiche: “Siamo sconcertati”

Giorni fa è circolata la notizia di un eventuale approdo di Fiorello nella mattina di Rai Uno, più precisamente nella fascia tra le 7 e le 8 con il suo programma radiofonico Edicola Fiore. Da quel momento è scoppiato un vero e proprio caos. Difatti la redazione del telegiornale di Rai Uno si è messa subito sul piede di guerra, anche perchè da sempre quella fascia è presieduta dai giornalisti, i quali si sono subito precipitati nel chiedere i motivi che starebbero dietro questo cambio di rotta editoriale. Dopo tante chiacchiere a tal proposito oggi il Comitato di Redazione del TG1 ha scritto una lunga lettera allo showman siciliano pubblicata dall’Adnkronos in cui sono state fatte importanti precisazioni:

“Siamo sconcertati da come la legittima difesa di uno spazio informativo e del proprio lavoro, di fronte ad una decisione sulla quale non c’è stato alcun confronto, venga trasformato in uno scontro…”

La redazione ha anche tenuto a chiarire di provare una profonda stima nei confronti di Fiorello: “Chiediamo solo rispetto per il nostro lavoro…”

Fiorello, la redazione del telegiornale di Rai Uno confessa: “Nessuna guerra con te”

La redazione del TG1, sempre in questa lettera pubblicata poco fa da Adnkronos, ha anche precisato di non essere assolutamente in guerra con lo showman, che è finito al centro delle polemiche:

“Il Tg1 non è in guerra con nessuno, ma forse non sarai stato informato, come noi del resto, che il Tg1 da qui a giugno avrebbe perso quasi 150 ore di informazione…”

Per tale ragione il Comitato di Redazione del TG1 ha dichiarato che avrebbe tanto voluto essere interpellato su tutta questa faccenda invece di scoprirlo a cose fatte: “Il Tg1 ama gli artisti e li promuove da sempre, porte aperte a tutti…”

I giornalisti del telegiornale del primo canale nazionale: “Sosteniamo lo showman”

Successivamente la redazione del TG1 ha concluso questa sua lunga lettera continuando a dire di apprezzare tantissimo lo showman Fiorello, aggiungendo però di credere che forse sia giusto per i giornalisti avere a loro volta un progetto su cui lavorare:

“Fiorello ci piace, ma con un progetto anche per il Tg1 e i suoi giornalisti…”

Insomma la redazione non ha la minima intenzione di perdere quello spazio per cui hanno tanto lottato per averlo, come hanno rivelato loro stessi in questa circostanza: “Ci sono stati anni di trattative con l’Azienda…”