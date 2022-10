Fiorello attaccato dai giornalisti del TG1: “Sconcertati e increduli”

Lo showman siciliano sotto attacco: la vicenda

Fiorello a sorpresa finisce sotto attacco. Il grande showman siciliano è finito nel mirino dei giornalisti di Rai 1 nelle ultime ore, dopo che la tv di stato ha deciso di affidargli un programma collocato nelle prime ore del daytime. Secondo i rumors di viale Mazzini, al comico e amico di Amadeus dovrebbe essere affidata una striscia mattutina di un’ora con un programma di satira e intrattenimento che andrebbe a prendere il posto di uno spazio informativo gestito dal telegiornale del primo canale. La notizia ovviamente ha suscitato delle polemiche e mediante un comunicato, il Comitato di redazione del primo telegiornale Rai “esprime tutto il suo sconcerto e la sua totale contrarietà nell’apprendere del possibile approdo di un programma satirico di intrattenimento gestita dal Tg1, nello specifico Tg1 Mattina”. La rappresentanza sindacale della testata ammiraglia ha chiesto chiarimenti all’azienda e minaccia proteste di fronte alla decisione.

Fiorello nel mirino: il comunicato del comitato di redazione

La strada di Viva Via Asiago di Fiorello si preannuncia tutta in salita. Il format da affidare allo showman siciliano, che dovrebbe essere visibile in multicasting e allo stesso tempo su Radio2 che RaiPlay e Rai1. La nota del Comitato di redazione si è poi espressa ulteriormente: “Sappiamo che l’Usigrai non è stata preventivamente consultata, come deve avvenire in caso di cambio di palinsesto. E per questo ha già notificato all’azienda la mancata informativa”. Polemica poi sull’utilizzo della finestra mattutina, che cambierebbe destinazione d’uso, passando da un programma di informazione a uno satirico. “Come si può pensare di interrompere il flusso informativo con un programma satirico, generando confusione nel pubblico a casa?”.

Cosa accadrà adesso?

Per adesso nessuna risposta è arrivata e Fiorello prosegue la preparazione al nuovo format Viva via Asiago. Difficile dunque comprendere cosa accadrà e se il programma subirà un cambiamento a livello di palinsesti, con modifiche all’orario dopo le polemiche montate dal comitato di redazione del TG1. Nessuna replica è arrivata da parte di Fiorello, mente i giornalisti chiedono di spostare il programma a dopo le ore 9: “Non si può ospitare questo nuovo programma nella fascia della rete successiva al Tg1 e al Tg1 mattina dopo le 9? Un programma satirico con ospiti come quello che intuiamo dalle notizie circolate inoltre avrà un costo maggiore per l’azienda”. Sono ore di fuoco in casa Rai.