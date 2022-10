Caterina Balivo smentisce la chiusura di Lingo su La7: “Torniamo presto”

Caterina Balivo stronca le illazioni sul suo programma: “Torna appena si sarà formato il Governo”

Nei giorni scorsi i più importanti siti di informazione televisiva hanno annunciato la sospensione di Lingo-Parole in gioco sostituito dalla trasmissione di Enrico Mentana Diario Politico. Da allora, però, sono iniziate a trapelare delle illazioni circa al chiusura definitiva del quiz show e per questo la conduttrice campana è intervenuta attraverso i suoi profili social per fare chiarezza. In una Instagram storie la Balivo ha smentito la cancellazione della sua trasmissione:

“Ci fermiamo ma Lingo torna non appena si sarà formato il nuovo Governo, nel frattempo lasciamo spazio a Diario Politico.”

Quando torna in onda Lingo-Parole gioco: gli ultimi rumors sul quiz di La7

Caterina Balivo nell’annunciare la sospensione del suo programma e smentire la cancellazione definitiva ha svelato che il quiz show tornerà in onda presto, ma quando con precisione? Fino alla nascita del nuovo esecutivo in quella fascia oraria sarà occupata da Enrico Mentana che condurrà Diario Politico, dalle 17 alle 20. Una risposta precisa, al momento, non esiste, perché nessuno conosce la data nella quale l’esecutivo si formerà ufficialmente. Oggi è stato eletto Presidente del Senato Ignazio La Russa poi verrà nominato quello della Camera. A quel punto, in estrema sintesi, inizieranno le consultazioni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che termineranno con l’affidare l’incarico ad un presidente del Consiglio (quasi sicuramente Giorgia Meloni) il quale successivamente presenterà la lista dei ministri. Se tutto fila liscio senza slittamenti il nuovo esecutivo potrebbe nascerà già il 20 ottobre, quindi, per tornare alla domanda iniziale, Caterina Balivo non tornerà in onda prima di questa data.

Lingo su La7 non decolla negli ascolti: qual è il futuro di Caterina Balivo?

Che il quiz show di La7 fosse un ardua sfida la conduttrice campana, che di recente ha lanciato un appello struggente, lo ha ribadito in molte interviste ancora prima dell’inizio del suo programma. Tuttavia i numeri non sono per nulla entusiasmanti, nello specifico con un media dello 0.95% di share e 140 mila spettatori ed in molti si chiedono quale sarà il destino del quiz, secondo alcuni potrebbe essere ricollocato in un’altra fascia oraria prima di essere definitivamente chiuso.