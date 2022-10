Caterina Balivo, appello struggente: “Ricordiamoci di essere fortunati”

La conduttrice di Lingo scende in piazza per le ragazze iraniane: “Ci tenevo ad esserci”

Da lunedì al venerdì è al timone del quiz show di La7 ma oggi invece Caterina Balivo è voluta scendere in piazza per manifestare a favore di maggiori libertà delle ragazze iraniane. La conduttrice, infatti, attraverso i suoi profili social ha voluto mostrare le immagini della manifestazione, commentando:

“Ci tenevo molto a partecipare a questa manifestazione per protestare in favore delle donne in Iran”

Cosa succedendo in Iran? Tutto è iniziato il 16 settembre quando Mahsa Amini, ragazza di 22 anni, è morta dopo essere stata fermata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Il caso ha dato il via una clamorosa ondata di proteste in Iran che vengono represse nel sangue essendosi già registrati numerosi amici, l’ultimo quello di Nika, manifestante 17enne brutalmente uccisa dalla polizia.

Caterina Balivo e lo struggente appello per la libertà: “Ricordiamoci di essere fortunati”

La conduttrice di Lingo-Parole in gioco, sempre durante le sue Instagram storie oltre a postare le immagini della manifestazione che si è svolta oggi a Roma in Campidoglio. La Balivo ha condiviso una serie slogan della manifestazione, invitato tutti a firmare la petizione di Amnesty International per non lasciare che qualcuno venga ucciso o incarcerato solo per aver espresso il proprio dissenso. Ed infine la conduttrice ha concluso con appello:

“Dobbiamo sfruttare le nostre libertà per dare voce a chi protesta nel proprio Paese e viene oppressa, uccisa ed arrestata. Siamo fortunati ad essere nati in Italia ed ad essere davvero liberi. Non dimentichiamolo mai.”

Le manifestazioni di piazze di questi giorni non serviranno concretamente a cambiare la situazione in Iran, ma sicuramente sono un potente messaggio di vicinanza alla popolazione, soprattutto femminile, di quel Paese.

Lingo non decolla negli ascolti: si mette male il futuro del programma

Tornando a parlare di televisione, invece, Caterina Balivo da settembre è al timone del quiz preserale di La7, esperimento coraggioso e difficile che sin dall’inizio rappresentava un’ardua sfida. Purtroppo, però, gli ascolti sono ben lontani dall’essere sufficienti e per questo il futuro del programma è sempre più incerto e nebuloso. Di recente, invece, la conduttrice ha fatto una confessione scioccante.