Charlie Gnocchi sbotta contro Luca Salatino: “Non mi parlare più! Basta”

L’ex tronista si sfoga dopo la lite con il conduttore radiofonico: “Io sono prepotente?”

Continua a esserci tensione nella casa di Cinecittà, e nelle scorse ore c’è stata una nuova discussione tra Charlie Gnocchi e Luca Salatino. Quest’ultimo si è lamentato dell’atteggiamento del compagno di gioco nel corso della notte, mettendo in guardia Attilio Romita:

“Lo vedi quanto ti vuole bene? Io sono prepotente? Mi metto a cucinare per tutti da un mese e mezzo. Puoi creare delle tensioni mediatiche. Sei tu che dici una cosa che non ha un senso in quel momento”.

Il comico perde la pazienza nella notte. Lo chef romano lo avverte: “Devi stare attento”

Il rapporto tra Charlie Gnocchi e Luca Salatino due concorrenti del GF Vip 7, non è più lo stesso. Il conduttore radiofonico prima di andare a dormire, ha accusato l’ex volto di Uomini e Donne di essere prepotente: “C’ho sessant’anni, la pressione alta, vengo qua e devo discutere con uno che è così”. Il fidanzato di Soraia Allam Ceruti non ha nascosto il suo evidente fastidio, facendo capire che non si aspettava di essere trattato in questo modo dal compagno di gioco: “Perchè deve sempre avere ragione?”. Non appena il 59enne che di recente ha messo sotto accusa Pamela Prati, è rientrato nella stanza, l’ex tronista l’ha invitato a moderare i toni: “Devi stare attento, perchè puoi far male all’altra persona, e perchè dici cosa che dopo due minuti…”, facendolo innervosire nuovamente, visto che gli ha detto: “Ma io ti dico, io esco domani. Tu vota me, che già va bene, se mi consideri uno che all’amicizia non dà valore, te non mi devi più parlare, basta!”. Inoltre nella giornata di ieri il comico è intervenuto in difesa di Edoardo Donnamaria, manifestando il suo disappunto per una battuta fatta dallo chef nei confronti del volto di Forum. Il conduttore non appena Aberto De Pisis gli ha fatto capire di aver sbagliato, è sbottato: “Io non ho voglia di stare a sentire due che mi dicono quello che devo fare”.

Charlie Gnocchi, rimprovero dalla compagna di gioco: “Ogni tanto sbaglia i toni”

Intanto sempre l’ex volto di Uomini e Donne ha espresso il suo parere sull’atteggiamento del 59enne con Patrizia Rossetti, dicendole cosa ha capito dal chiarimento che hanno avuto stamattina: “Te lo giuro, mi fa piangere, su certi aspetti mi ricorda pure mio padre. Non si sfoga mai di niente. Non ha mai parlato dei figli, della moglie. Lui ha paura di questo”. La concorrente ha fatto un rimprovero al conduttore radiofonico: “Ogni tanto sbaglia i toni”. A proposito di ciò, lo chef romano si è sfogato affermando: “A me prepotente non me lo deve dire, però dopo va oltre, io poi ci rimango male. Se lo voglio bene lo devo lasciare andare quando ha questi sfoghi”. La gieffina l’ha rassicurato: “Sono convinta che la maggior parte delle cose che ti dice in quei momenti non le pensa. Già è logorroico di suo. Fa quello forte”.