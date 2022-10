GF Vip, Pamela Prati messa sotto accusa da Charlie Gnocchi: “Non ti credo”

Charlie Gnocchi non crede alla concorrente: “E’ assolutamente inverosimile”

La puntata di stasera del Grande Fratello Vip è iniziata subito parlando del ‘caso Mark Caltagirone’. Difatti in questa occasione Alfonso Signorini ha mandato una clip in cui ha mostrato le reazioni dei vari concorrenti dopo che lunedì scorso Pamela Prati ha rivelato la sua verità su tutta questa intricata faccenda. Più o meno tutti si sono schierati dalla sua parte, tranne il fratello di Gene Gnocchi, che in confessionale non ha nascosto di non credere che sia stata una vittima. Una volta terminato l’RWM il conduttore gli ha chiesto delucidazioni. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, non ha nascosto di non riuscire a crederle:

“Non è verosimile il movente per cui ha ricevuto tutte queste angherie…Chi è che le vuole così tanto male? Una donna così strutturata che cade in una trappola del genere è inverosimile…”

Pamela Prati delusa dal coinquilino vip: “Mi spiace, ma sei incoerente”

La concorrente del Grande Fratello Vip non si è però scomposta più di tanto. Difatti quest’ultima ha confessato ad Alfonso Signorini di credere che Charlie Gnocchi sia semplicemente una persona del tutto incoerente:

“Cosa penso Alfonso? Che è incoerente…Una volta ti dice una cosa e la volta dopo un’altra…Quindi…”

Charlie, che è stato criticato da Carolina Marconi, è però rimasto fermo sulle sue posizioni, limitandosi a dire che purtroppo sulla sua storia legata al caso Mark Caltagirone continua ad avere i suoi dubbi: “La storia non mi convince Pamela…Cosa ti devo dire?” E Pamela ha immediatamente risposto quanto segue: “Ma infatti ti ho detto che a me non importa se tu non ci credi…E’ un tuo problema…Del tuo parere poco m’importa…”

Alberto De Pisis critica il concorrente del Grande Fratello Vip: “Mi sorprende tu non capisca”

Successivamente ha preso la parola il concorrente di origini milanesi, che non ha fatto mistero di non comprendere come Charlie Gnocchi non capisca che anche donne intelligenti e di successo come Pamela Prati possano avere i loro momenti di estrema debolezza:

“Tutti noi possiamo avere il nostro momento di debolezza…In quel momento della sua vita ha subìto quella truffa…”

E’ poi intervenuta nuovamente Pamela, che ha continuato ad attaccare Charlie, asserendo di credere non abbia granché capito ciò che è successo: “Sei di un’incoerenza unica…”