Chiara Ferragni nella bufera sui social: “Ricordati che sei una mamma”

La influencer sotto accusa per un video hot pubblicato nelle ultime ore

La donna originaria di Cremona è una delle influencer più conosciute e seguite a livello mondiale e questa è un’arma a doppio taglio, dato che ciò attira commenti positivi e negativi, e a volte la donna viene criticata dagli utenti quando non condividono una sua scelta o ciò che pubblica. Ed è stato proprio ciò che è successo nelle ultime ore, quando la bella influencer ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra il suo look bollente indossando abiti firmati MiuMiu, tra cui una gonna molto corta, facendo una sorta di sfilata, indignando il web perché ritenuto troppo audace e provocante, ricevendo critiche come “Ricordati che sei una mamma” oppure “Troppo poco vestita” e altri commenti del genere.

La replica della Ferragni agli haters: “Indosso ciò che voglio”

La moglie di Fedez, il quale ha fatto una visita di controllo negli ultimi giorni, non ha perso l’occasione di rispondere in modo sincero alle critiche di alcuni haters, scrivendo tra i commenti al suo post: “Che problemi hanno certe persone con le minigonne e i sexy look? Sono una donna che indossa ciò che vuole”. La donna non si cura delle critiche che riceve ma continua ad andare avanti per la sua strada e a fare ciò che vuole, indossando ciò che ritiene più nei suoi gusti o per sponsorizzare qualche brand perché non vuole limitare la sua libertà e voglia di esprimersi come meglio crede, suscitando spesso polemiche, ma si sa che la vita dei vip è anche questo e lo sa bene anche la stessa Chiara.

Chiara Ferragni vittima di un incidente: cosa le è successo

La 35enne è una delle donne più influenti al mondo e dunque ogni cosa che fa viene giudicata e notata. Qualche giorno fa si è presentata in un video con occhiali da sole insospettendo alcuni fan: infatti ciò non era stato fatto per sponsorizzare qualche brand o per moda, ma per un incidente di cui era stata vittima nelle ultime ore e di cui non ne aveva parlato, fino a poco tempo fa. Infatti, avere figli è una grande responsabilità e possono essere anche la causa di alcuni incidenti domestici: mentre la donna giocava con entrambi i figli sul pavimento, uno dei due le ha messo per sbaglio il dito in un occhio che si è arrossato, costringendola a portare gli occhiali da sole perché non riesce ad aprirlo del tutto. Per fortuna nulla di grave e ciò non le impedisce comunque di fare scatti o video.