Fedez e la visita di controllo svolta nelle ultime ore: ecco com’è andata

Fedez fa una visita di controllo a sei mesi dalla rimozione del tumore: “Mandate good vibes”

Fedez, a sei mesi dall’annuncio del tumore e dalla sua rimozione, ha svelato sui social ai fan che ieri doveva svolgere una visita di controllo per verificare la sue attuali condizioni di salute, con la risonanza magnetica che ha detto di non amare particolarmente. Il noto cantante, attualmente giudice della sedicesima edizione di X Factor, ha poi detto ai fan di mandargli good vibes, e quindi di fargli coraggio in questo esame molto importante. Poche ore dopo, il rapper ci ha tenuto a tranquillizzare i fan dicendo che era andato tutto bene e ringraziandoli per i bellissimi messaggi di vicinanza ricevuti nelle ultime ore.

Fedez e le sue condizioni di salute: il peggio sembra passato

Il marito di Chiara Ferragni, che vediamo impegnato a X Factor dove ha fatto sorridere per un siparietto con la moglie, ha passato mesi difficili da quando ha scoperto di avere un tumore, con anche la stessa influencer che si era detta triste ma vicina all’uomo, apprezzando i tanti messaggi di vicinanza di vip e utenti dei mesi scorsi. Il legame tra i due si era ulteriormente rafforzato anche per questo motivo, con la Ferragni che andava spesso a trovare in ospedale il marito quando si liberava dai suoi tanti impegni lavorativi. L’ultimo esame istologico aveva avuto esito positivo, lasciando pensare che il peggio per il rapper fosse alle spalle. Ora che anche la visita di controllo è andata per il meglio, Fedez può essere più sereno e concentrarsi sulla musica e a fare il giudice del famoso programma musicale in onda su Sky Uno.

Fedez e le prime puntate di X Factor: come si sta comportando

Il rapper è uno dei giudici del programma insieme a Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi, con la conduzione di Francesca Michielin, sua grande amica con la quale è arrivato secondo a Sanremo nel 2021. Fedez ha fatto sorridere per il fatto di aver salvato sua moglie con nome e cognome per intero sul cellulare, anche se sappiamo che a lui piace salvare tutti i nomi così, e si sta rivelando un giudice severo ma giusto, dando anche diversi no in base alla sua concezione di musica e valutando se quegli aspiranti cantanti possano avere un futuro anche fuori dal talent.