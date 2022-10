Classifica Ballando con le stelle, 2 puntata: quale coppia è stata eliminata

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen al primo posto nella classifica della seconda puntata

Non sono mancate le polemiche sul finire della puntata di Ballando con le stelle di sabato 16 ottobre, quando Alberto Matano ha scelto di assegnare il tesoretto alla coppia formata da Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, balzati a sorpresa al primo posto, proprio com’è successo la settimana scorsa ad Iva Zanicchi con Samuel Peron. Malumori in giuria: tutti e cinque i giudici avevano infatti dato voti bassi a Mughini, non a caso risultava all’undicesimo posto nella classifica, prima dell’assegnazione del tesoretto, mentre ai primi posti c’erano coloro che effettivamente sono risultati i migliori della serata, come Ema Stokholma, Gabriel Garko, Alex Di Giorgio e non solo.

Spareggio tra Dario Cassini e Marta Flavi alla fine della diretta di questa sera

I due concorrenti meno votati nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2022 sono risultati essere invece, Marta Flavi e Dario Cassini. Con i loro rispettivi maestri di ballo, dunque, Dario e Marta si sono esibiti di nuovo dopo mezzanotte e mezza, per contendersi l’accesso alla prossima puntata. Anche Alberto Matano, al momento di assegnare il tesoretto, si è detto d’accordo sul fatto che fosse giusto mandare allo spareggio le due coppie in questione, a suo parere le meno brave della serata: il parere di Alberto, i voti della giuria e i voti social arrivati dai telespettatori, quindi, non sono stati contrastanti.

Ballando con le stelle: eliminata la coppia formata da Marta Flavi con Simone Arena

Dopo le esibizioni relative agli spareggi, Milly Carlucci ha lanciato la pubblicità e, al rientro, ha svelato l’esito delle ultime votazioni: a lasciare BALLANDO CON LE STELLE è toccato a Marta Flavi e Simone Arena. Salvi, quindi, Dario Cassini e Lucrezia Lando. Interpellati, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno scelto di non usare il salva condotto, quindi l’unica possibilità per Marta Flavi (che stasera ha ballato con una costola incrinata) di rientrare in gara, sarà il ripescaggio che si farà più avanti.