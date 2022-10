Marta Flavi si è fatta male a Ballando con le stelle: “Costola incrinata”

Piccolo infortunio per la concorrente di Ballando: “Ho una costola leggermente incrinata”

E’ andata in onda oggi, sabato 15 ottobre 2022, la seconda attesissima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, dove ad aprire le danze è toccato a Marta Flavi, scesa in pista con il suo maestro di ballo Simone Arena. Finita l’esibizione, il primo a giudicarla è stato Fabio Canino, che ha asserito: “Come succede anche in teatro, la seconda performance è sempre un po’ moscia rispetto alla prima. A me è sembrato che tu ballassi con il freno a mano tirato…”. La concorrente si è quindi sentita in dovere di spiegare la ragione per la quale non ha dato il massimo:

Ho ballato con una costola incrinata. Ho davvero una costola leggermente incrinata

ha rivelato, parlando con il fiatone per via dello sforzo fatto: “Mi manca il fiato, mi manca il respiro, mi manca tutto” ha poi commentato.

Marta Flavi e la gaffe di Carolyn Smith al momento della valutazione: “Andazza…”

Non è stata meno severa Carolyn Smith che, ironizzando su una battuta fattale da Milly Carlucci, che ha definita “dolce” il suo look di questa sera, ha detto: “Le mie parole, però, non saranno dolci…”. E il suo giudizio non è stato molto diverso da quello di Canino. Carolyn ha inoltre commesso una gaffe, dicendo “andazza” invece di “andata”, venendo presa in giro da Ivan Zazzaroni. Tornando a Fabio, il suo giudizio è stato: “Simone era molto carico e ti tirava, Marta, ma tu tendevi a rallentarlo”. Poco dopo è intervenuto il maestro di ballo che ha spiegato che Marta ha ballato anche con una spalla un po’ dolorante oltre ad una costola incrinata.

Marta Flavi agli ultimi posti in classifica a Ballando con le stelle: recupererà stasera?

Alla fine ha giudicato “disastroso” la concorrente di Ballando con le stelle il risultato della votazione dei giurati, i quali sono stati molto severi con lei. Ricordiamo che la settimana scorsa, con 29 punti, è risultata tra gli ultimi posti della classifica della prima puntata. Chissà come andrà stasera. Intanto in questi giorni ha rilasciato un’intervista con la quale ha annunciato una grande novità che la vedrà protagonista dopo la fine di questa esperienza televisiva.