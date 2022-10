Cristiano Malgioglio, lacrime su Rai1: “Ecco con chi ho avuto una storia”

Tale e Quale Show, rivelazione inaspettata del giurato: “Era la canzone del mio grande amore…”

Ha lasciato tutti sorpresi Malgioglio sul finire della seconda puntata di Tale e Quale Show 2022, quando, al momento di valutare l’imitazione di Tiziano Ferro fatta da Gilles Rocca, ha fatto una rivelazione che nessuno si aspettava: con gli occhi lucidi ha detto infatti

Questa imitazione mi ha commosso perchè questo era il brano preferito del mio amore…

Vedendo Carlo Conti, Gilles Rocca e i giurati molto incuriositi, ha quindi spiegato: “Molti anni fa ho avuto una grande storia in Brasile…”. La canzone in questione è ‘Imbranato’, che tutti ricordano per il popolare ritornello “E scusa se ti amo”.

La rivelazione di Cristiano Malgioglio: “Questa canzone era la sigla di una telenovelas”

“Questo brano era la sigla di una famosa telenovelas che andava in onda in Brasile” ha svelato inoltre il giurato di Tale e Quale Show, raccontando poi:

Il mio amore me lo faceva ascoltare spesso e io, ogni volta che lo ascoltavo, mi sentivo bene.

“Ora, sentendo ricantare il brano, la mia testa è tornata a Rio de Janeiro”. Carlo Conti ha quindi chiesto a Cristiano se durante l’esibizione di Gilles Rocca si è distratto per via del ricordo della storia d’amore avuta in Brasile, e Malgioglio ha risposto: “No, non mi sono distratto, ma è stato molto piacevole risentire questa canzone”.

Malgioglio spiazza Carlo Conti e gli altri giurati di Tale e Quale: “Lascio il programma”

Poco prima Cristiano è stato invece protagonista di una delle sue tante gag, ‘minacciando’ di lasciare Tale e Quale Show a partire da venerdì prossimo, pur di non dover più valutare le esibizioni di Valeria Marini, che stasera ha definito “spaventosa” non gradendo il modo in cui ha vestito i panni di Cher. “Se mi dai questi dolori, lascio il mio ruolo di giurato” le ha detto. Durante un altro siparietto, ha fatto invece scappare via dallo studio Giorgio Panariello.