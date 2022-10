Gaffe di Malgioglio a Tale e Quale Show: Giorgio Panariello se ne va!

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 7, 2022 , in Musica

Tale e Quale Show, Malgioglio commette una divertente gaffe: sbaglia il nome di un cantante

Nella puntata di questa sera dello show di Carlo Conti il giudice più severo e cattivo dei tre ha commesso una clamorosa gaffe che ha scatenato le risate di tutti. Nel dettaglio, dopo l’imitazione di Alessandra Mussolini nei panni di Loredana Bertè, Cristiano Malgioglio, oltre a stroncare l’esibizione come suo solito, ha commesso un gaffe divertentissima: ha sbagliato il nome del cantante Paul Anka pronunciandolo ‘Pul Anka’. Inutile dire che il conduttore, Loretta Goggi e la copia di Serena Bortone (imitata da Barbara Foria) non sono riusciti a trattenere le risate.

Giorgio Panariello si alza e se ne va: caos nel programma di Carlo Conti

La gaffe di Cristiano Malgioglio ha scatenato le risate in studio ed il giudice toscano, con il quale non mancano i battibecchi in giuria, si è alzato ed ha voluto abbandonare lo studio. Panariello, infatti, ha esclamato:

“No su Pul Anka vo via… scusate non si può sentire.”

Non è la prima volta che il cantautore siciliano, per via del suo marcato accento, storpi le parole ma questa volta effettivamente l’errore c’era anche se tutto poi si è concluso con le risate di tutti.

Carlo Conti al timone della seconda serata dello show: le esibizioni più apprezzate

Al momento in cui scriviamo i giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello hanno giudicato solo le prime esibizioni la più apprezzata è stata una sorprendente Samira Lui nei panni di Rihanna seguita da Claudio Lauretta in quelli di Pino Daniele. Ovviamente il più duro di tutti nel giudicare si è mostrato Malgioglio che ha stroncato tutti. Il quarto giudice di questa puntata, infine, è Serena Bortone non l’originale, ovviamente, ma l’imitazione ad opera di Barbara Foria