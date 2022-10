Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon: “Non sono la pedina di nessuno!”

Accesa lite tra le due concorrenti: tirato in ballo l’ex di Belen Rodriguez

Non è passata di certo inosservata agli spettatori del reality show, la lite accesa di cui si sono rese protagoniste Nikita Pelizon e Cristina Quaranta dopo la puntata di ieri sera. A scatenare la discussione è stata quest’ultima, per aver deciso di tornare nella camera azzurra, e dopo aver chiesto all’influencer di scambiarsi i letti per poter dormire accanto ad Antonino Spinalbese. Di fronte al rifiuto della modella, la showgirl e conduttrice è sbottata, visto che riferendosi all’hairstylist ha detto: “Preferisce avere vicino al mio letto me piuttosto che te”. La replica della 28enne non si è fatta attendere: “Che questa persona venga a dirmelo e ci parlo”.



La showgirl si lamenta dopo la puntata: “Sembrate tutti dei bambini!”

Non sono mancate tensioni, a seguito della nuova puntata del GF Vip 7. Oltre allo sfogo di Carolina Marconi, c’è stato un litigio tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon. Tutto è partito quando la showgirl si è rivolta alla compagna di gioco dicendole: “Ti sposto le lenzuola! Fammi questo favore, voglio stare vicino ad Antonino, il mio letto è quello, non ti sto prendendo per il c*l*. Dormi da sola lo stesso. Io ho già cambiato tutto”. La modella non ha accolto la richiesta della conduttrice: “Ti stai mettendo in mezzo in una questione che non ti riguarda. Che cosa sei una pedina che a seconda di quello che pensa la gente tu ti sposti? Non fare la pedina!”. Il botta e risposta tra le due è continuato, dato che la 50enne ha precisato: “Io non sono la pedina di nessuno, non mi faccio influenzare di nessuno, per il quieto vivere preferisco fare in questo modo. Ragazzi sembrate tutti dei bambini!“. Intanto la rivalità tra la modella e l’hairstylist continua a essere sempre più evidente, e a proposito di ciò la 28enne riferendosi allo stesso da cui è rimasta perplessa di recente ha ribadito: “Se questa persona non ha il coraggio di parlarmi, che mi rivolga la parola, anzichè andare da te a usarti come una pedina. Analizza quello che sta succedendo, e capisci cosa sta accadendo”.

Nikita Pelizon viene messa in guardia dall’ex fidanzato: “Guardati le spalle”

Intanto l’influencer e modella è stata difesa dal suo ex fidanzato Matteo Diamante, dato che si è fatto sentire su Twitter mettendola anche in guardia con queste parole:

“Non fa più parte della mia vita, forse. Forse non ne fa più parte nel modo in cui ne faceva prima, ma vederla presa di mira in quel modo mi ha molto infastidito. Non te lo meriti. Sei bella così, non cambiare. Guardati le spalle“.

Cristina Quaranta invece ieri sera ha fatto sapere di non sopportare più Patrizia Rossetti, durante un loro confronto che ha coinvolto anche Carolina Marconi e Wilma Goich: “Ha dei difetti che non tollero più!”.