Nikita Pelizon perplessa da Antonino Spinalbese: “Usa la gente come pedine”

L’ex di Belen Rodriguez fa uno scherzo. La dura reazione della modella: “Gioco di merd*”

Nikita Pelizon una concorrente del GF Vip 7, ha avvertito una certa ostilità da parte di Antonino Spinalbese. La modella oltre a cercare un confronto con l’hairstylist, si è lamentata dello stesso con Amaurys Perez per non aver reagito bene a uno scherzo. A detta dell’influencer il suo compagno di gioco ha tentato di valutare i suoi comportamenti, un gesto che a lei non ha digerito per niente, dato che ha affermto: “Non mi piace questo gioco, è di merd*”.



L’influencer si lamenta dell’atteggiamento dell’hairstylist: “Mi ha messo alla prova”

Nelle scorse ore Antonino Spinalbese si è servito della complicità di Antonella Fiordelisi per fare uno scherzo. Nikita Pelizon ha parlato dell’accaduto con Amaurys Perez, e oltre a dirgli di aver avuto un chiarimento con lo stesso ha spiegato la ragione del suo risentimento. Per iniziare la modella è scesa nel dettaglio raccontando dell’indifferenza dell’hairstylist nei suoi confronti: “Continuava a trattarmi come un fantasma, non mi parlava mai, non mi guardava, questa cosa mi pesava e non sapevo come dirglielo. Ha buttato giù ogni tanto qualche domanda, stasera decide di fare uno scherzo dove mette in mezzo Antonella, Giaele e Edoardo”. A questo punto ha fatto sapere di aver assistito a un mix tra un abbraccio e un bacio, criticando il comportamento dell’ex di Belen Rodriguez:

“Mi ha messo alla prova, mi ha fatto un test. Tu usi la gente come pedine. Ci ho messo settimane per avere il coraggio di parlarti e tu fai tutta questa montatura“.

Il pallanuotista ha invitato la coinquilina a parlare quanto prima con il 27enne, per evitare che si crei una frattura più profonda tra loro.

Antonino Spinalbese ammette un suo limite: “So che sono difficile perchè sto sulle mie”

La modella e l’ex di Belen Rodriguez, si sono resi conto di essere molto diversi durante un loro confronto. A volere un chiarimento è stata la modella, che ha chiesto delle spiegazioni all’hairstylist per il fatto di essere invisibile ai suoi occhi. Il 27enne ha precisato: “Non c’è un perchè, sono abituato che nel fare le domande ci debba essere una confidenza, fare una domanda senza avere confidenza…mi estraneo, secondo me le cose dovrebbero uscire da sè”. La gieffina ha ammesso che non sono compatibili a libero caratteriale: “Perchè vedo delle cose che obiettivamente non ci andrei in vacanza”. Il concorrente che intanto è stato furioso a causa di Charlie Gnocchi, si è detto disposto ad instaurare con la compagna di gioco un rapporto naturale, riconoscendo un suo limite: