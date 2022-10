Disavventura per Tommaso Zorzi, che si sfoga amaramente: “Situazione panico”

Tommaso Zorzi bloccato su una ruota panoramica: “L’idea peggiore di sempre”

Ore particolarmente complicate per il popolare influencer. Cos’è successo? Quest’ultimo è al momento a Budapest per lavoro. Ed in un momento di svago tra un impegno lavorativo e l’altro ha deciso di andare sulla ruota panoramica insieme a Didi Bianchi. Purtroppo ecco che da lì a poco è successo ciò che nessuno avrebbe mai messo in conto. Difatti la ruota si è bloccata a diversi metri di altezza facendo impaurire molto il compagno di Tommaso Stanzani, che si è sfogato amaramente sul social fotografico:

“Ragazzi situazione panico siamo sulla ruota panoramica con un vento della madonna peggiore idea di sempre…”

L’influencer non nasconde il suo terrore: “Sto avendo un attacco di panico”

Tommaso Zorzi è davvero impaurito dopo essere stato rimasto bloccato sulla ruota panoramica insieme all’amica. Ad un certo punto ha anche confessato ai suoi numerosissimi follower sul social fotografico di star avendo un attacco di panico: “Attacco di panico e questa cosa non sta scendendo…” L’influencer, il quale giorni fa è stato attaccato da Francesco Vecchi, ha poi rivelato di sperare davvero di tornare sulla terra ferma prima che la situazione peggiori ulteriormente: “No ragazzi questo è un trauma, vi giuro fatemi scendere se no faccio un casino…” Insomma questo momento di relax è diventato un vero e proprio incubo per il compagno di Tommaso Stanzani, che non ha nascosto a tutti il suo terrore.

Tommaso Zorzi è uscito fuori dall’incubo: “Ce la siamo vista brutta, ma siamo vivi”

Successivamente Zorzi ha pubblicato un’altra storia sul social fotografico. Ed in questa occasione ha voluto rassicurare tutti che fortunatamente non è successo niente, anche se ad un certo punto se la sono vista davvero brutta: “Siamo vivi, ma c’è stato un momento che ce la siamo vista brutta…” Poco dopo ha anche pubblicato un altro post in cui si è mostrato ai suoi follower bello sereno con una civetta in mano, e nella didascalia ha voluto scherzare con il suo compagno Tommaso Stanzani: “Amore tranquillo, è l’unico uccello che ho visto a Budapest…”