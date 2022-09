Mattino 5, Francesco Vecchi ci va giù duro con Tommaso Zorzi: “Incommentabile”

Francesco Vecchi si scaglia contro il popolare influencer: l’affondo in diretta

Come di consuetudine la prima parte di Mattino Cinque è stata dedicata quasi interamente alla politica. Ad un certo punto il conduttore ha lanciato un servizio in cui è stato mostrato ai telespettatori tutte le critiche mosse via social da diversi artisti nei confronti della futura Premier Giorgia Meloni. Tra questi c’era anche Tommaso Zorzi, che ha paragonato la leader di Fratelli di Italia alla Franzoni: “Sapete chi altro è una donna, una madre ed una cristiana? Ci pensavo ora…Annamaria Franzoni…” Una volta finito il servizio il giornalista non c’è andato affatto giù leggero nei confronti di quest’ultimo, asserendo di credere abbia detto cose davvero incommentabili:

“Ovviamente eviterei di commentare le frasi di Zorzi perchè non sono commendabili…Un conto è una questione politica e un conto è un paragone con un’assassina…”

L’uomo ha poi concluso il suo intervento stamattina in diretta su Canale 5 lanciando un ultimo affondo a Zorzi: “Siamo fuori dall’alveo della ragionevolezza e del vivere civile…”

Tommaso Zorzi contro il conduttore di Mattino Cinque: l’attacco su instagram

Ovviamente questa uscita in diretta su Canale 5 di Francesco Vecchi è arrivata anche alle orecchie del popolare influencer, che ha colto subito la palla al balzo per rispondergli per le rime. Cosa ha detto? In una storia su instagram ha dichiarato di credere o che il giornalista, il quale è molto soddisfatto dell’aumento degli ascolti registrato dal suo programma, non abbia capito il senso delle sue parole oppure abbia voluto solo strumentalizzare:

“O non hai capito che quello che volevo dire è che il fatto che una donna sia madre, donna e cristiana non è sinonimo di nulla…O hai strumentalizzato…”

E se fosse giusta l’ultima sua ipotesi non ha certo fatto mistero che sarebbe davvero grave: “Ed è ancora più grave!”

Mattino Cinque, il giornalista preso di mira dall’influencer: “Subìto un attacco quasi politico”

Tommaso Zorzi ha poi concluso questo suo intervento sul social fotografico asserendo che comunque sia crede di aver subìto un attacco quasi politico da Francesco Vecchi perchè era davvero impossibile fraintendere le sue parole su Giorgia Meloni:

“Se uno non lo ha voluto capire è perchè mi ha voluto fare un attacco a questo punto quasi politico…”

Il ragazzo ha comunque tenuto a precisare di aver fatto del black humor sulla futura Premier per criticare il ‘classico moralismo all’italiana’.