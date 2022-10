Domenica In, Iva Zanicchi senza freni: “Un vip voleva portarmi a letto”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Ottobre 16, 2022 , in Domenica In

La cantante fa una confessione clamorosa: “Ha voluto portarmi a letto”

Domenica di confessioni per la grande e inarrivabile Iva Zanicchi. La cantante è stata ospite di Mara Venier nel corso della puntata odierna di Domenica In e ha aperto il cuore lasciandosi andare anche a qualche confessione veramente curiosa. L’Aquila di Ligonchio, che ieri sera è tornata a Ballando con le stelle faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli dopo lo scontro, ha fatto una rivelazione importante, portando alla luce una possibile liaison, che avrebbe potuto concludersi con una notte di fuoco con un celebre artista. Parliamo di Walter Chiari:

lui non aveva copione e per me il suo erede è Rosario Fiorello. Tuttavia, Walter era autore di se stesso, non aveva nessuno che scrivesse per lui. Nella vita privata, peraltro, era dolcissimo, molto carino. Con me è stato un fratello. Certo, voleva andare a letto con me, diceva che ci era andato con tutte le colleghe

Iva Zanicchi ricorda: “Ho fatto un sogno che si è realizzato”

Tra i temi toccati dalla Zanicchi nel corso dell’intervista rilasciata a Domenica In c’è anche quello relativo alla musica, ovviamente. La cantante, in passato uscita con le braccia al cielo dal Festival di Sanremo, ha ammesso di aver fatto un sogno che con il tempo si è trasformato in una realtà più che gloriosa: “Da bambina ho avuto la visione di me che andavo e vincevo il Festival di Sanremo. È successo veramente, certo non immaginavo si ripetesse tre volte! ” – ha confessato la tre volte trionfatrice della kermesse musicale più importante d’Italia – .

Il nuovo scivolone della grande artista

Ieri sera la Zanicchi è tornata in pista a Ballando con le stelle, a una settimana dal fatto di grande clamore mediatico avvenuto nella puntata d’esordio. Iva si è resta protagonista nelle scorse ore di un nuovo fatto molto chiacchierato, ovvero il suo commento alla votazione di Mariotto, che ha valutato con un minuscolo 1 la prestazione dell’Aquila di Ligonchio. Fai sch*fo Mariotto! Vorrei darti un bacio ma non te lo do… cerca di interpretare quello che ti sto dicendo” – le parole della cantante tra le risate dei presenti – .