Iva Zanicchi ci ricasca: “Fai sch*fo!”, reazione clamorosa alla votazione

Ballando con le stelle, la cantante si scaglia contro Mariotto: “Fai sch*fo”, ma lo fa ridendo

E’ stata sicuramente una delle concorrenti più attese nella seconda puntata di Ballando Iva Zanicchi, per via della curiosità che il pubblico ha inevitabilmente avuto chiedendosi come sarebbero andate le cose con Selvaggia Lucarelli, dopo il gravissimo scivolone avvenuto nella puntata andata in onda sabato scorso. Tuttavia con Selvaggia le cose sono andate bene stasera (anche se c’è stato un momento di lieve tensione che raccontiamo nei prossimi paragrafi), mentre lo scontro, anche se scherzoso, è avvenuto con Guillermo Mariotto, reo di averle dato come voto 2, dopo l’1 di sabato scorso: “Fai sch*fo Mariotto!” gli ha quindi urlato contro Iva, facendo scoppiare a ridere tutti.

“Vorrei mandarti a…”, la cantante incontenibile con il giurato di Ballando

“Che ore sono?” ha poi chiesto Iva Zanicchi a Milly Carlucci e ai giurati di Ballando con le stelle per capire se e quanto contenersi con la terminologia (ovviamente, ribadiamo, ha fatto tutto in modo scherzoso). “Mariotto, vorrei darti un bacio ma non te lo do… cerca di interpretare quello che ti sto dicendo. Vorrei mandarti a… ma non ti ci mando!” ha poi aggiunto, sempre tra le risate di tutti. E se Guillermo le ha dato 2, Selvaggia Lucarelli le ha dato 1 (sempre meglio dello 0 della volta scorsa). “Non assegnarmi il tesoretto stavolta, Matano, se me lo assegni rischi di essere mandato via dal programma!” ha detto invece al conduttore de La vita in diretta.

Selvaggia Lucarelli innervosita: “Ho detto che non voglio tornare su quella questione, basta!”

Momento di leggera tensione, invece, pochi minuti prima, quando Carolyn Smith ha commentato quanto è successo sabato scorso, facendo scatenare le ire di Selvaggia Lucarelli (che nella prima parte della puntata si è lasciata sfuggire una parolaccia) la quale ha tuonato: “Ho detto che non voglio più tornare su quello che è successo! Io e Iva ci siamo chiarite, mi ha chiesto scusa. Basta”. Della questione se ne è parlato anche a Tv Talk oggi, dove Selvaggia è stata al centro di un pesante attacco.