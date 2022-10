Eleonora Daniele a La vita in diretta: “Accaduta una cosa mai successa prima”

La vita in diretta, la conduttrice di Storie Italiane: “Successa una cosa a Ballando…”

Anche Eleonora Daniele ha preso parte al talk dedicato a Ballando con le stelle che si è svolto nella seconda parte della puntata di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, del programma di Alberto Matano, al quale hanno partecipato diversi volti del mondo dello spettacolo, prima fra tutte Iva Zanicchi, dall’altro ieri bella bufera per via della vicenda legata a Selvaggia Lucarelli. “Quest’anno è successa una cosa a Ballando“ ha spiegato Eleonora. Ha poi aggiunto:

A differenza degli altri anni, in questa edizione già nella prima puntata la giuria è stata molto critica…

“Mai stata così presente la giuria nella prima puntata”, Eleonora Daniele commenta Ballando

“Rispetto alle prime puntate di tutte le altre edizioni, quest’anno la giuria è stata molto presente e molto critica. Solitamente nelle prime puntate i giurati non sono mai stati così” ha dunque dichiarato la conduttrice di Storie Italiane nella sua ospitata di oggi pomeriggio su Rai1, dopo la quale è intervenuta Anna Pettinelli che si è detta contenta del comportamento della giuria di Ballando con le stelle, asserendo: “Ma menomale, Eleonora, almeno non c’è stato il solito buonismo della prima puntata, dove tutti i giurati dicono: poverini i concorrenti, è la loro prima puntata”.

Però così gli animi si sono accesi subito, al di là del caso Zanicchi

ha replicato Eleonora.

Anna Pettinelli e lo scambio di opinioni con Eleonora Daniele: “Atteggiamento buonista non giustificato”

“I giurati sabato sera hanno detto una cosa che è vera: i concorrenti hanno molto più tempo per preparare la prima esibizione, rispetto alla sola settimana di prove per la seconda, quindi un atteggiamento buonista alla prima puntata non sarebbe molto giustificato” ha spiegato inoltre Anna Pettinelli subito dopo alla conduttrice di Storie Italiane, che si è detta d’accordo su questo punto. Come anticipato prima, al talk ha preso parte anche Iva Zanicchi che, commentando l’imbarazzante episodio che l’ha vista protagonista con la Lucarelli, non ha nascosto di essersi sentita umiliata ieri nel programma di Francesca Fialdini per il modo in cui è stato trattato l’argomento.