Iva Zanicchi a La vita in diretta: “Dalla Fialdini mi sono sentita umiliata”

“Mi sono sentita umiliata nel programma di Francesca Fialdini”, la cantante rompe il silenzio

Si è parlato molto di ciò che è successo sabato sera a Ballando con le stelle nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, lunedì 10 ottobre 2022, dove la diretta interessata, Iva Zanicchi, non ha nascosto di non aver gradito il trattamento che le è stato riservato ieri a Da noi a ruota libera. “Lo dico perchè tanto non me ne frega niente” ha premesso. “Quando Selvaggia Lucarelli, al telefono, sembrava quasi rasserenata e carina, la conduttrice la rintuzzava e andava avanti dicendo delle cose anche abbastanza pesanti”.

Mi sono sentita umiliata e offesa perchè erano in due ad accusarmi, non solo una

ha dichiarato senza peli sulla lingua.

Iva Zanicchi: “Non mi avevano detto che a Da noi a ruota libera avrebbe telefonato Selvaggia”

“La mia ospitata in quel programma era fissata da un mese. Ieri però nessuno mi ha detto che avrebbe telefonato Selvaggia Lucarelli“ ha detto inoltre la concorrente di Ballando a La vita in diretta, senza nascondere:

Ho sofferto molto, quella di ieri è stata una brutta giornata. Tu, Alberto, sai che io dico tutto anche se non dovrei…

“Mia figlia mi ha minacciata dicendomi che meriterei di essere rinchiusa in un convento” ha scherzato inoltre l’artista.

La vita in diretta, Iva Zanicchi chiarisce: “Francesca Fialdini ha fatto il suo lavoro”

Dopo il suo sfogo, la cantante si è rivolta direttamente alla conduttrice di Da noi a ruota libera, attraverso le telecamere del programma di Alberto Matano, dicendole: “Francesca, non ti accuso, hai solo fatto il tuo lavoro”.

Hai fatto bene Francesca, però speravo che tu, essendo la conduttrice del programma, potessi rimanere imparziale. Non è stato così, quindi pazienza!

ha poi tagliato corto, con Elisabetta Ferracini che, seduta accanto a lei, ha commentato: “Iva si è sentita messa all’angolo”. Prima della fine del suo intervento, la Zanicchi ha chiesto ancora scusa a Selvaggia, ai microfoni de La vita in diretta, mentre in un’intervista rilasciata oggi ha spiegato le ragioni, per le quali ha perso le staffe sabato sera, offendendola: a tal proposito ha detto di non aver gradito sentirsi dare della “parac*la”.