Emma Marrone: “Era malato da tempo”, la drammatica confessione sul padre

Morto il papà, la cantante salentina rompe il silenzio: “Era già malato”

Emma Marrone è approdata al Festival del Cinema di Roma, dove ha presentato in anteprima il film in cui è protagonista, Il ritorno. In questa occasione la popolare cantante salentina ha subito ringraziato il pubblico per il grande affetto ricevuto. Emma non ha fatto mistero di aver girato questo film quando suo padre era purtroppo già malato. Ed è la prima volta che l’artista l’ha rivelato in pubblico: “Quando giravo il film era già ammalato…” Per Emma questo non è certo stato un periodo facile, soprattutto perchè è sempre stata molto legata al padre venuto a mancare poco più di un mese fa.

Emma Marrone a cuore aperto confessa: “Sono riuscita a stare al fianco di mio padre negli ultimi mesi della sua vita”

Successivamente la cantante salentina ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, sempre in questo suo intervento al Festival del Cinema di Roma per presentare l’ultima sua fatica cinematografica, ha anche dichiarato che grazie alla comprensione delle persone con cui ha lavorato a quest’ultimo film è riuscita a stare al fianco di suo padre negli ultimi mesi della sua vita:

“Ho avuto la possibilità a un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui. Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine…”

Per tale ragione l’artista, che tempo fa è tornata a parlare della sua malattia, non ha nascosto che sarà sempre grata alle persone sul set che le hanno fatto questo grande favore.

La cantante fa una rivelazione su sua madre: “Ha fatto tanti sacrifici”

Emma Marrone ha poi concluso questo suo intervento al Festival del Cinema di Roma parlando di sua mamma, la quale ha fatto tanti sacrifici nella sua vita per dedicarsi anima e corpo alla famiglia:

“E’ una donna pratica che si è dedicata interamente a noi facendo tanti sacrifici. E’ la mamma più bella del mondo…”

L’artista l’ha poi ringraziata per averle trasmesso i veri valori della vita: “Mi ha insegnato a curare la mia interiorità piuttosto che l’esteriorità…”