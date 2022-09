Emma Marrone sulla sua malattia confessa: “Non potevo certo sparire”

La cantante torna a parlare del suo dramma personale: “Non potevo sparire da un giorno all’altro”

Questi non sono stati per niente giorni facili per Emma Marrone. Difatti è venuto a mancare improvvisamente il padre di quest’ultimo. Una vera e propria tragedia che ha colpito molto la giovane artista salentina. Oggi ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata a Francesca Michielin per il suo podcast intitolato ‘Maschiacci’. In questa circostanza l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è tornata a parlare della sua malattia, svelando il motivo per cui all’epoca ha deciso di parlarne pubblicamente:

“Una persona come me non può sparire da un giorno all’altro senza dare spiegazioni…Ho preferito dire la verità…”

Emma ha preferito vuotare il sacco, onde evitare che venissero fatte speculazioni sul suo conto.

Emma Marrone non ha dubbi: “Non c’è niente di male nel dire che non si sta bene”

Successivamente la popolare cantante salentina, sempre in questa chiacchierata con Francesca Michielin, ha anche rivelato di credere nella maniera più assoluta che non ci sia nulla di male nel dire ai propri fan di star attraversando un brutto periodo, anche perchè purtroppo sono cose che possono succedere un po’ a tutti:

“All’epoca ho fatto un post senza fare allarmismi spiegando che non stavo bene…Non c’è nulla di male nel dire che una persona non sta bene…”

La cantante, la quale è andata su tutte le furie contro tutti coloro che hanno mancato di rispetto alla sua famiglia, ha poi dichiarato che con quel post ha anche tenuto a tranquillizzare tutti sul suo stato di salute.

L’artista parla di sua madre: “Mi ha insegnato a non puntare tutto sull’esteriorità”

Emma Marrone ha poi parlato dei suoi genitori, di cui uno (suo padre) purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa. E a Francesca Michielin ha rivelato che sua mamma le ha insegnato a puntare più sull’interiorità che sull’esteriorità per ottenere successo: “Mia madre mi ha insegnato a non puntare tutto sull’esteriorità…” E infatti ha poi fatto sapere di non aver mai puntato sulla bellezza: “Penso siano decisamente più interessanti le cose che ho dentro…”