Caos Enrico Montesano a Ballando: “Noioso”, ma Alberto Matano non ci sta

Ballando con le stelle, l’attore stroncato dalla giuria: “Rischi di annoiare”

Neanche Enrico Montesano è stato risparmiato dai giudizi pungenti e cattivi della giuria dello show di Milly Carlucci. Infatti, dopo la sue performance con Alessandra Tripoli, implacabile è arrivato il giudizio di Selvaggia Lucarelli che ha bollato il tutto come ‘noioso’ o meglio la giurata ha ammesso:

“La prima puntata sei arrivato qui ed ha portato Enrico Montesano, la seconda hai fatto la stessa cosa se continui così rischi di annoiare perché da te ci si aspetta anche altro, la sorpresa.”

L’attore ha incassato molto bene le critiche mentre gli altri giurati, Carolyn Smith in testa, hanno sottolineato che ha ballato bene.

Enrico Montesano stroncato dalla Lucarelli, interviene Alberto Matano: “Cosa volete?”

Se l’attore ha reagito alle critiche di Selvaggia Lucarelli con aplomb, il conduttore de La vita in diretta e ‘giurato a bordo campo’ non si è trattenuto ed ha voluto dire la sua in modo netto e schietto:

“Cosa volete dai concorrenti? Cosa cercate? Se fanno se stessi non va bene, se non fanno se stessi non va bene. Non si capisce cosa cercate.”

Insomma il clima in questa seconda puntata di Ballando con le stelle è abbastanza rovente tanto che poco prima lo stesso Matano ha lanciato un avvertimento alla giuria sui bassi voti dati ai concorrenti.

Ballando con le stelle, l’attore ricorda Gigi Proietti: “Grande interprete”

Oltre il caos con la giuria e tra i giurati, Enrico Montesano ha voluto ricordare Gigi Proietti, grandissimo artista scomparso pochi anni fa, con cui ha diviso il set di Febbre da cavallo, film a cui si è ispirata l’esibizione di questa sera: “Posso ricordare un grande interprete di questo film? Gigi Proietti, vai Mandrake?” Al suo saluto si è unita la conduttrice Milly Carlucci: “È sempre nel nostro cuore” Ed il pubblico l’ha ricordato con un caloroso applauso.