Alberto Matano avverte la giuria: “Si rischia il caos, non vi lamentate”

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 15, 2022 , in Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, il conduttore lancia un avvertimento: “Non vi lamentate se si sbilancia la classifica”

Puntata movimentata e clima teso nello show di Milly Carlucci dove si è già entrati nel vivo della gara ma a tenere banco sono le incomprensioni, le tensioni e gli scontri tra giurati. Ed in questo clima, Alberto Matano ha voluto lanciare un avvertimento a tutti i giurati dello show soprattutto a Carolyn Smith che poco prima aveva confessato di non aver intenzione di dare oltre il sei come voto:

“Voglio dire una cosa sennò poi succede il caos del tesoretto, allora Carolyn se tu darai massimo sei non ti lamentare dopo se noi con il tesoretto premiamo poi chi è stato svantaggiato perché poi sapete che il tesoretto sbilancia la classifica.”

Alberto Matano replica alle accuse della scorsa puntata: “Vi avverto prima”

Sabato scorso Selvaggia Lucarelli ha aspramente criticato il conduttore de La vita in diretta e Rossella Erra di aver ‘falsato la classifica’ di Ballando con le stelle con il loro tesoretto facendo salire sul podio Iva Zanicchi e Giampiero Mughini. Questa sera, dopo la premessa di Carolyn Smith, il giurato ‘a bordo campo’ ha voluto chiarire che ovviamente se i voti sono troppo bassi il punteggio del tesoretto rischia di sovvertire la classifica mandando poi allo spareggio concorrenti magari più meritevoli di altri.

Ballando con le stelle, Lucarelli e Mariotto danno 0 all’ospite: lo sfogo di Matano

E lo scontro tra la giuria ed Alberto Matano è proseguito facendo un’altra ‘vittima’ Massimiliano Gallo. L’attore ospite per promuovere la sua nuova fiction Vincenzo Malinconico è stato ballerino per una notte ma al momento del voto Selvaggia e Guillermo gli hanno dato un sonoro 0 che l’attore ha incassato con sportività. “Non siete stati molto cortesi con l’ospite” si è sfogato Alberto Matano (che ieri è stato messo in imbarazzo.)