Federica Panicucci contraddice un ospite: botta e risposta a Mattino 5

Mattino Cinque, ospite non lo nasconde: “E’ una cosa davvero incredibile”

Sul finire della puntata di oggi del programma mattutino di Canale 5 Federica Panicucci è tornata a parlare del caso legato alla donna accusata di aver lasciato sua figlia di 18 mesi sola a casa per ben 6 giorni condannandola purtroppo a morte certa. In studio c’era anche uno dei suoi avvocati, il quale non ha nascosto di essere molto dispiaciuto per la sua assistita perchè alla fine ha solo solo loro con cui parlare, visto che pare sia stata abbandonata da amici e parenti:

“Con noi solo adesso ha iniziato un rapporto più empatico perchè lei alla fine ha solo noi, solo noi…Questa cosa è incredibile…L’hanno abbandonata tutti…”

Federica Panicucci riprende il suo ospite oggi in diretta: “Mi scusi, ma non è tanto incredibile”

Successivamente ha preso la parola la popolare conduttrice di Mattino 5, la quale non ha nascosto di non credere sia così incredibile che l’assistita dell’avvocato ospite oggi sia stata abbandonata un po’ da tutti, visti i capi di accusa che pendono sulla sua testa (è accusata di aver ucciso sua figlia dopo averla lasciata sola in casa per ben 6 giorni):

“L’hanno abbandonata tutti…Beh…Mi permetta di dire che incredibile mica tanto eh…Mi sembra anche abbastanza normale…Mi scusi…”

L’ospite ha però immediatamente controbattuto alla presentatrice, la quale ha dato un’anticipazione sul GF Vip, asserendo che l’assistita ha comunque una madre: “E’ incredibile perché comunque ha una madre…”

La conduttrice spiega il suo punto di vista: botta e risposta in diretta con l’ospite

Federica Panicucci ha replicato all’uomo, asserendo di credere che sia normale che la madre dell’assistita dell’avvocato si sia allontanata, anche perchè si è macchiata di un reato molto grave: “Ho capito, ma dopo il reato del quale si è macchiata credo che anche la madre abbia bisogno di tempo…” L’avvocato è però rimasto fermo sulle sue posizioni. La presentatrice di Mattino Cinque ha quindi chiosato:

“Credo che la donna abbia bisogno di tanto tempo per elaborare ciò che ha fatto sua figlia no? Alla sua nipotina…Io credo eh…”

E anche gli altri ospiti in studio hanno dato ragione alla Panicucci.