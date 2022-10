GF Vip, clamorosa anticipazione di Federica Panicucci su Marco Bellavia

La conduttrice lancia una grande anticipazione in vista della puntata di questa sera

Federica Panicucci a Mattino Cinque, dopo aver parlato dei fatti di cronaca, ha lanciato negli ultimi minuti del programma una clamorosa anticipazione che sconvolgerà di certo gli animi dei concorrenti nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip: ci sarà il tanto atteso ritorno di Marco Bellavia che avrà un confronto con i suoi ex inquilini dopo il caso mediatico che si è scaturito negli ultimi giorni, con Charlie Gnocchi che aveva detto in diretta nell’ultima puntata di volere un rientro dell’uomo nella casa per potersi spiegare e per riabbracciarlo. Il suo desiderio è stato accolto da Alfonso Signorini, anche se l’uomo con ogni probabilità sarà ospite in studio dal quale avrà una interazione con i “vipponi”.

Le altre anticipazioni del GF Vip di questa sera: il possibile triangolo di questa edizione

Anche la puntata di questa sera 6 ottobre si preannuncia scoppiettante: probabilmente il conduttore farà riferimento a un triangolo che sta nascendo negli ultimi giorni e che potrebbe protrarsi per molto tempo. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. I primi due hanno mostrato un interesse reciproco e, tra balli, coccole, baci e sorrisi, si sono mostrati intimi e in sintonia, seppur la donna nutra ancora dei dubbi sui comportamenti del ragazzo, accusandolo di provarci con tutti. E poi c’è Alberto che, dopo aver dichiarato un interesse per Luca Salatino, ora ha rivolto le sue attenzioni sul volto di Forum, dichiarando di avere una certa curiosità e mostrandosi geloso per l’avvicinamento tra lui e Antonella, con Edoardo che nella notte di ieri gli ha però dato un bacio a stampo, alimentando i suoi pensieri su di lui.

Questa sera si parlerà anche di un altro ritiro delle ultime ore: possibili nuovi ingressi a breve?

Nella serata di ieri, dopo il caos della diretta durato alcune ore, Sara Manfuso ha abbandonato la casa di Cinecittà, con la donna che è risultata essere il quarto concorrente ad andarsene dalla porta rossa in pochi giorni, e sicuramente Alfonso Signorini e gli autori stanno pensando a come intervenire e correre ai ripari: si vocifera che nelle prossime puntate ci saranno tre nuovi ingressi, probabilmente concorrenti che avrebbero dovuto entrare nel gioco più avanti e che invece verranno buttati nella mischia in anticipo a causa di tutte queste eliminazioni. Inoltre, questa sera dovrebbero tornare le nomination dopo che la scaletta della scorsa puntata era stata stravolta da alcuni provvedimenti per il “caso Bellavia”, anche se difficilmente prevederanno un’altra eliminazione a breve.