Fiordaliso a Storie Italiane, lutto sconvolgente: “Rimasta esterrefatta”

La cantante telefona in diretta nel programma di Eleonora Daniele: “Sono esterrefatta”

Anche Fiordaliso ha telefonato in diretta nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, martedì 18 ottobre 2022, per commentare la drammatica notizia data dalla conduttrice pochi minuti prima, ossia la morte di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. “Sono rimasta esterrefatta. Ho avuto modo di approfondire la conoscenza con Franco quando abbiamo partecipato insieme a Music Farm” ha dichiarato l’artista, provata per il lutto improvviso.

Ovviamente conoscevo Franco già da prima del reality, ma in quel programma stavamo insieme 24 ore al giorno e ricordo la sua ironia pazzesca

ha raccontato, definendo il collega scomparso “un uomo simpaticissimo, il racconta-storie dei Ricchi e Poveri“.

Storie Italiane, il dolore di Fiordaliso al telefono: “Sono rimasta malissimo”

“Non so cosa dirti, Eleonora, ci sono rimasta veramente malissimo, mi dispiace tanto” ha dichiarato la cantante ai microfoni della trasmissione di Eleonora Daniele, dove poco prima ha telefonato anche Marina Occhiena, scoppiando a piangere.

Qualcuno era lassù ad aspettarlo… lì non è da solo, questa è l’unica cosa che mi consola

ha detto successivamente Fiordaliso, che ha poi ricordato la morte del figlio di Franco: “Ha sofferto tantissimo, come soffrirebbe ogni genitore per la perdita di un figlio” ha detto, sottolineando: “La morte di un figlio è una cosa che non dovrebbe mai accadere”.

Morte Franco Gatti, il dolore della collega al telefono con Eleonora Daniele: “Qualcuno è venuto a prenderlo”

“Franco non è solo, qualcuno da lassù è venuto a prenderlo” ha quindi ribadito Fiordaliso al telefono a Storie Italiane, precisando di nuovo che questa è la sua unica consolazione e non nascondendo di essere rimasta sempre all’oscuro della malattia del cantante, fino a stamattina. “La notizia della sua morte l’ho appresa anch’io poco fa, è arrivata all’improvviso. Franco secondo me ci prenderebbe tutti in giro in questo momento se potesse sentirci” ha poi concluso, con la conduttrice che ha commentato: “Si, Franco aveva la capacità di essere molto ironico anche nei momenti difficili”.