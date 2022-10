Marina Occhiena piange a Storie Italiane: “Sempre grata a Franco Gatti”

“Sarò sempre grata a Franco per quel regalo”, le lacrime della cantante dei Ricchi e Poveri

Ha lasciato tutti sgomenti la notizia della morte di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, che si è diffusa all’improvviso nella tarda mattinata di oggi e che Eleonora Daniele ha dato in diretta a Storie Italiane, dove pochi minuti dopo è intervenuta telefonicamente Marina Occhiena. Sconvolta, la cantante ha ricordato il videomessaggio che il collega le ha mandato in diretta qualche settimana fa proprio durante una sua ospitata nel programma del mattino di Rai1. “Lui stava male, avrebbe voluto essere qui con noi in studio ma non ce l’ha fatta, perciò ha voluto mandarti quel video per farti sentire il suo abbraccio anche da lontano” ha detto Eleonora a Marina che, in lacrime, ha dichiarato:

Gli sarò sempre grata per il bellissimo regalo che mi ha fatto. Dato che stava male, avrebbe potuto non farlo, invece l’ha fatto.

Storie Italiane, il dolore di Marina Occhiena: “Franco Gatti mi è sempre stato vicino”

“Mi è sempre stato vicino, anche dopo la reunion” sono state le parole dell’ex cantante dei Ricchi e Poveri al telefono nel programma condotto da Eleonora Daniele, come suddetto pochi minuti dopo l’annuncio, da parte della conduttrice, della morte dell’artista.

Ci teneva a fare la reunion perchè evidentemente voleva rivedere il gruppo riunito prima che gli succedesse qualcosa… e ce l’ha fatta

ha detto inoltre Marina, non riuscendo a trattenere la commozione.

La reunion è stato un grande dono anche ai fan che ci hanno seguito per così tanti anni

ha dichiarato successivamente.

“Affranta, non so cos’altro dire”, il dolore della cantante dei Ricchi e Poveri a Storie Italiane

“Eleonora, non so davvero cos’altro dire, sono proprio affranta” ha quindi concluso Marina Occhiena, dicendosi ancora grata al collega per il videomessaggio che le ha mandato quando è stata ospite in studio qualche settimana fa e ha raccontato un retroscena sulla reunion avvenuta a Sanremo due anni fa. “Dopo la reunion, il Covid ci ha portato via due anni, e all’età di Franco due anni erano tanti… ci siamo rivisti, ma solo per stare un po’ insieme, riprendere a lavorare non è stato possibile” ha dichiarato infine la Occhiena.