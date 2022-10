Omnibus, imbarazzo tremendo su La7: ospite rimane in mutande! (VIDEO)

Chicco Testa, terribile gaffe in diretta a La7: è rimasto in mutande (VIDEO)

Come di consuetudine ieri mattina è andata in onda sul settimo canale generalista una nuova puntata di Omnibus. In questa occasione la giornalista ha chiesto al suo ospite in collegamento Chicco Testa (Presidente di Assoambiente) di parlare del rincaro delle bollette del gas e della luce, che sta mettendo a dura prova il popolo italiano. Ovviamente l’uomo ha espresso la sua opinione ipotizzando cosa il Governo potrebbe fare per arginare questo problema. Ma da lì a poco ecco arrivare il clamoroso colpo di scena, che ha lasciato il pubblico a casa a bocca aperta: la webcam è caduta mostrando Chicco Testa in mutande (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Imbarazzo assurdo a Omnibus, ospite rimane in mutande in diretta: interviene la giornalista

Nel momento in cui è caduta la webcam mostrando il Presidente di Assoambiente Chicco Testa in mutande in diretta ha subito cercato di metterci una toppa la giornalista. Difatti quest’ultima ha chiesto con estrema nonchalance al suo ospite cosa fosse successo: “Ma che è successo?” L’uomo si è però limitato a esclamare ‘Osteria’. A quel punto la regia del programma ha subito staccato l’inquadratura tornando in studio e togliendo dall’imbarazzo estremo il suo ospite, che certamente tutto si sarebbe aspettato tranne il fatto di rimanere in mutande in diretta.

Attenzione alle webcam che cadono

😂 pic.twitter.com/LNbDwpXx0c — Adriana Spappa (@AdrianaSpappa) October 16, 2022

Imbarazzo a La7 in diretta: la reazione dei telespettatori sui social

Ovviamente il video di Chicco Testa in mutande a Omnibus è diventato in pochissimi minuti virale. E sono stati tanti i telespettatori a commentare divertiti questo momento, soprattutto perchè l’ospite della trasmissione non ha certo nascosto tutto il suo imbarazzo per la gaffe. Tra coloro che hanno commentato divertiti su twitter c’è anche chi si è chiesto dove avesse mai appoggiato la webcam per cadere rovinosamente in quel modo: “Ma dove stava appoggiato, sul letto?!?” Comunque sia la maggior parte degli spettatori ha assolto il Presidente di Assoambiente facendo notare che erano pure sempre le 8.30 del mattino di domenica e quindi lo stravagante look poteva essere comprensibile.