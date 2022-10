Gegia spiazza: “Marco voleva fare cose nel letto”, grave accusa al GF Vip

Grande Fratello Vip, la concorrente la spara grossa su Marco Bellavia: la rivelazione scandalosa

Nonostante nella puntata di ieri sera del reality show Gegia sia sia stata votata praticamente da tutti i concorrenti perché non hanno gradito il modo in cui si è comportata con Marco, ecco che oggi ha commesso un nuovo scivolone che ha già creato non poche polemiche sui social. Cos’è successo stavolta? Praticamente l’attrice, parlando a tu per tu con Charlie Gnocchi, ha rivelato di aver detto a Bellavia di non stare bene solo perchè pare le abbia fatto della avance a letto (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“E poi sto fatto de Marco, tutti dicono ‘Madonna che me**a che è Gegia’. Ma guarda che lui voleva fare cose nel letto con me. E per quello gli ho detto ‘tu non stai bene’…”

Gegia rincara la dose sull’ex concorrente del reality show: “Voleva fare cosacce con me”

Ovviamente il concorrente del Grande Fratello Vip ha strabuzzato immediatamente gli occhi nel momento in cui l’attrice ha fatto questa clamorosa confessione su Marco Bellavia, tanto da chiedere se sia sicura di ciò che ha detto. L’inquilina della Casa di Cinecittà finita sotto accusa ha risposto affermativamente, aggiungendo che l’uomo avrebbe voluto fare ‘cosacce’ a letto insieme:

“Sì per quello gli ho detto quelle cose. Quando è stato nel letto con me. Se voleva fare cosacce? Sì. Infatti…”

E c’è già chi su twitter ha chiesto alla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini di prendere immediatamente provvedimenti nei confronti dell’attrice, che anche in questo caso ha davvero esagerato.

Ma questi sono da denuncia #gfvip pic.twitter.com/7KjD7k8dEf — 🎃 suor arniHa – la gattina nera 🐈‍⬛ (@repelloidiotas) October 7, 2022

Marco Bellavia e l’accusa choc mossa dall’attrice nei suoi confronti: “Io comunque non avrei fatto nulla”

Gegia ha poi tenuto a precisare che ovviamente gli ha dato scherzosamente del matto, cogliendo la palla al balzo per fare anche un’importante precisazione. Difatti la concorrente del GF Vip non ha nascosto che mai avrebbe ceduto a queste presunte avance dell’ex inquilino vip della casa più spiata dagli italiani: “Da lì è partito tutto. L’ho detto scherzando ma comunque non avrei fatto nulla…” Insomma anche stavolta l’attrice l’ha sparata davvero grossa. Potrebbero essere presi provvedimenti nei suoi confronti?