Gegia si difende dagli attacchi: “Basta! Non ho fatto del male a Marco”

Lo sfogo dell’attrice durante le nomination: “Che ho fatto di così terribile”

Gegia nella nuova puntata del reality show che vede al timone Alfonso Signorini, è esplosa durante il momento delle nomination. L’attrice si è difesa dagli attacchi degli altri concorrenti, che soprattutto hanno contestato il suo atteggiamento sbagliato nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam lasciandosi andare a un duro sfogo:

“Basta con questo fatto! Andiamo avanti, tutti i giorni sempre le stesse cose. Che ho fatto di così terribile“.

Botta e risposta tra la comica e gli altri concorrenti: interviene il conduttore

C’è stata tensione al GF Vip 7 questa sera, anche quando alcuni concorrenti hanno fatto la propria nomination palese. Gegia dopo aver ricevuto parecchi voti non ha nascosto la sua delusione, scatenando la reazione del conduttore: “Probabilmente hai fatto qualcosa più degli altri che alla casa non è andata giù”. L’attrice ha continuato a sfogarsi: “Forse sono io quella più attaccabile e sensibile. Sono insensibile e la peggio“. Anche Pamela Prati l’ha nominata, dicendo che non le è piaciuto come si è comportata con il mental coach. Non appena la comica non ha nascosto il suo fastidio: “E’ allucinante questo fatto”, è intervenuto nuovamente Alfonso Signorini: “Qualcosa avrai pur fatto, lo abbiamo visto anche noi da casa quello che hai fatto non è proprio bello, non è che la gente si inventa le cose“. La discussa gieffina si è difesa: “Non ho fatto del male a Marco, l’ho pure ospitato nel mio letto che non lo voleva nessuno”. Anche Alberto De Pisis l’ha nominata con questa motivazione: “Ha perso troppe volte l’occasione per stare zitta in determinate situazioni, si fa riposini il pomeriggio”. La replica della diretta interessata non si è fatta attendere: “Non faccio che lavare e pulire pentole, ho 63 anni devo dormire”. Il botta e risposta c’è stato anche quando Sofia Giaele De Donà ha nominato l’attrice dicendole: “Per quello che ha detto su di lui durante la pubblicità l’ho trovato vergognoso, quindi per questo la nomino, ha detto sono contenta che è uscito dopo aver visto un video di lui che stava male”.

Gegia si scaglia contro l’influencer: “Maleducata verso le persone più grandi di te”

La comica che nelle scorse ore ha gettato la maschera, non appena Antonella Fiordelisi oltre a dirle ancora una volta di essere una persona insensibile si è lamentata perchè non collabora in casa l’ha attaccata:

“Sei una maleducata verso le persone più grandi di te, sei un attaccabrighe sul pisello. Poveraccio chi ti sposa. Da domani non laverò più, mi devo chiudere in convento”.

Edoardo Donnamaria invece ha fatto un rimprovero all’attrice: “Non capisce determinate situazion,i ogni cosa che dice rischia di fare casino, anche adesso che la stanno nominando tutti”.