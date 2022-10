Gegia senza freni su Antonella Fiordelisi: “Vorrei prenderla a schiaffi”

Grande Fratello Vip, Gegia delusa dalla concorrente: “La prenderei a schiaffi”

Nella puntata di lunedì scorso Antonella Fiordelisi è risultata essere la preferita del pubblico a casa. Per tale ragione ha avuto l’onere e l’onore di scegliere uno dei concorrenti da mandare dritto in nomination. Ed in questa occasione, senza tra l’altro sorprendere nessuno visti i loro rapporti tesissimi, ha scelto l’attrice. Quest’ultima non l’ha affatto presa bene, tanto che nel confessionale andato in onda oggi nella puntata del daytime ha attaccato duramente la ragazza, arrivando a dire che le vorrebbe dare tanto due schiaffi:

“Che le devo dire…Mi verrebbe voglia di andare lì a darle due schiaffi, ma non posso farlo…”

Antonella Fiordelisi ha dubbi sulla concorrente: “Sinceramente non riesco a capirla”

Successivamente è stato mostrato il confessionale della giovane concorrente del Grande Fratello Vip, la quale ha spiegato il motivo per cui ha deciso di mandare in nomination Gegia, che è finita nuovamente al centro delle polemiche per una sua uscita davvero fuori luogo:

“Ha detto delle frasi un po’ troppo esagerate a mio avviso…E proprio per questo ho deciso di mandarla al televoto…”

La giovane influencer non ha poi fatto mistero di non capire se la sua rivale nella casa più spiata dagli italiani sia solo insensibile oppure se non riesce a capire gli stati d’animo delle altre persone: “Non capisco se lei è fatta davvero così, e quindi è insensibile…Oppure ha realmente difficoltà a capire i problemi degli altri…”

Gegia in difficoltà a mostrare le sue fragilità: “Preferisco sdrammatizzare”

E’ poi stato mostrato oggi nella puntata del daytime del Grande Fratello Vip che Pamela Prati ha cercato di far chiarire l’attrice con Antonella Fiordelisi:

“Perchè Gegia non dici il vero motivo per cui fai così…Perchè non dici quanto soffri per la mancanza di tua madre?”

Quest’ultima si è quindi sfogata in confessionale, asserendo di non sentirsi per niente a suo agio nel parlare di questo suo dramma personale: “Perchè davanti alle telecamere devo dire certe cose? Magari vogliono un sorriso o che io drammatizzi…Sono fatta così, sdrammatizzo, ma io non sono insensibile…” Quest’ultima ha poi confessato alla Prati di non amare farsi vedere in difficoltà davanti agli altri. E la Fiordelisi non ha nascosto in confessionale di star cambiando forse idea sul suo conto.