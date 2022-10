Gegia è una furia contro Antonella Fiordelisi dopo la puntata: “Zocc******”

L’attrice arrabbiata con la modella: ha fatto una pesantissima offesa nel reality

Sia Wilma Goich e Gegia due concorrenti del noto reality show di Canale 5, si sono lasciate andare a delle parole pesantissime dopo la puntata di ieri sera. Quest’ultima non appena Nikita Pelizon e Carolina Marconi le hanno chiesto chi l’ha votata per farla andare in nomination, ha attaccato Antonella Fiordelisi:

“No non avete capito, ci sono finita subito all’inizio della puntata di stasera. Io non ho preso votazioni come voi altri. Nessuno di loro mi ha nominata. Al televoto mi ci ha mandata direttamente quella zocc******“.

Gli utenti della rete in difesa della preferita del pubblico: richiesta la squalifica della comica

Antonella Fiordelisi dopo essere stata decretata la preferita del GF Vip 7 dal pubblico, ha avuto il compito di mandare direttamente al televoto uno dei concorrenti con cui è stata in nomination. L’influencer e modella ha fatto il nome di Gegia, dicendole ancora una volta di considerarla una persona insensibile. Quest’ultima non ha nascosto di essere stufa degli attacchi della giovane coinquilina: “E’ una fissazione la tua, sta diventando una persecuzione”. L’attrice ha continuato a non rimanere indifferente al fatto di essere finita al televoto per colpa dell’ex schermitrice, che dopo averle detto di nuovo cosa pensa di lei, si è giustificata: “In fondo mi fai ridere, alla fine mi sei simpatica, mi potresti far cambiare idea”. La 63enne quando la compagna di gioco l’ha invitata ad aprirsi con lei, ha sottolineato: “Lasciamo perdere. Dice che sono insensibile, si è fissata. Quando usciamo da qua dentro poi ti dirò. Qua non lo dico. Un po’ della mia storia te l’ho raccontata”. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha rincarato la dose: “Spero di sbagliarmi. Non sei chiara. Non vedo sensibilità quando racconti le cose”. Inoltre la comica sempre dopo la diretta su Canale 5 ha insultato gravemente la gieffina originaria di Salerno scatenando una bufera sui social, per aver spiegato a Carolina Marconi e Nikita Pelizon in che modo è finita in nomination affermando: “Mi ci ha mandato direttamente la zocc******”. Il pubblico di Twitter e quindi parecchi utenti della rete hanno condannato le parole pronunciate dalla donna, arrivando a richiedere la sua squalifica immediata.

Gegia si difende: “Non sono insensibile. Ecco perchè sdrammatizzo molto”

La comica poi ha spiegato ad Antonella Fiordelisi ha ragione per cui ha nominato Alberto De Pisis: “E’ diventato da così a così, ho detto lo nomino perchè non mi è più vicino come prima”. Pamela Prati ha espresso il suo parere sull’attrice: “Lei fa così perchè è una protezione, si protegge dal non cadere in una cosa che la fa soffrire”. La 63enne ha ammesso di non lasciarsi andare per evitare di scoppiare a piangere: