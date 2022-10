Gemma Galgani torna ad attaccare Isabella Ricci: “E’ stata offensiva!”

Il ritorno di Isabella Ricci fa infuriare la dama di Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato, oltre alla definitiva chiusura di Riccardo e Ida, si spera, anche il ritorno in studio di Isabella e Fabio per un loro piccolo saluto prima della partenza per Dubai dove rimarranno per i prossimi sei/sette mesi. Ma non è stato un ritorno del tutto morbido dato che c’è stato subito uno scontro con Gemma Galgani, che l’ha subito attaccata:

“E’ stato offensivo dire che io debba andare sui siti d’incontro. Non parlare di me. Perché darmi un consiglio del genere?”.

Gemma Galgani non si è emozionata per il matrimonio di Isabella e Fabio: “Non sono così ipocrita”

“Non sono così ipocrita”: questa è stata la risposta della dama di Uomini e Donne dopo che sono andate in onda, oggi, le immagini del matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Perché Tina Cipollari l’ha subito voluta stuzzicare dicendo che è strano, per una donna come Gemma che si commuove per tutto, che non abbia versato neanche una lacrima per delle immagini così romantiche come quelle di un matrimonio che è nato alla corte di Maria De Filippi. Ma la dama si è tolta un sassolino dalle scarpe e l’ha lanciato contro Isabella ritenendo offensivo che in una sua vecchia intervista le abbia consigliato di andare su un sito d’incontro dopo dodici anni di permanenza fissa nel programma.

Uomini e Donne: Isabella replica a Gemma e si chiarisce con Armando Incarnato

Non solo Isabella ha avuto modo di scontrarsi ancora con Gemma, ma anche con Ida ha avuto un paio di minuti di fuoco. La dama bresciana, che ha chiuso con Riccardo, le ha detto che “ci sei andata giù pesante anche con me” sentendosi poi replicare che “non credo negli amori che piangono o ci ripensano”. E poi colpo di scena: Armando ha preso la parola per fare i suoi migliori auguri alla coppia andando così a sotterrare l’ascia di guerra con cui ha combattuto una battaglia infinita con Isabella.