U&D, Ida Platano chiude con Riccardo Guarnieri: “Non esco più con te”

Il cavaliere riceve un rifiuto dalla sua ex che sottolinea: “Era subito un no”

Non si è fatto attendere l’ennesimo faccia a faccia tra Ida Platano e il suo ex, nella puntata del dating show pomeridiano di Canale 5 andata in onda oggi. A sorpresa la dama dopo essersi rifiutata di uscire a cena con il 44enne su invito dello stesso, ha spiegato la ragione della sua scelta nello studio del programma:

“Era un no subito, mi baso a quello che ho sentito qua, la mia risposta era no, ho aspettato il momento, dopo due ore ti ho detto no non posso, le sensazioni l’ho sentite sempre”.

La dama difesa dall’opinionista: “E’ tornata bastonata dall’ultima cena”

Al termine di una recente puntata di Uomini e Donne, il cavaliere Riccardo Guarnieri si è lamentato con la sua ex per non avergli detto subito di non accettare il suo invito a cena. Nell’appuntamento che il pubblico ha seguito oggi, il 44enne dopo aver ammesso di essersi emozionato per il fatto che per la prima volta la parrucchiera gli ha fatto dei complimenti, ha aggiunto: “Pensavo a quale momento sarebbe stato giusto per sentirmi dire quelle cose”. La replica dell’amica di Gemma è stata: “Non hai capito nulla, sono stata ad aspettare, non so cosa hai visto di me”. Il protagonista del trono over ha sottolineato: “Mi sono sentito di invitarti a cena, tu hai risposto ci voglio pensare, mi sembra una presa in giro. Dobbiamo mettere un punto”. Tina Cipollari è intervenuta: “Il punto lei mi sa l’ha messo l’altra volta, che vai cercando da questa donna, l’ultima volta che vi siete visti non la volevi baciare”. La dama si è giustificata: “Mi baso su quello che ho sentito, mi sono liberata, non capisco quell’invito lì, non sei mai chiaro”, venendo criticata da Tinì: “Hai fatto un disastro nello studio, hai messo in pericolo lui e Claudio, poteva andare a finire male”. A difendere la parrucchiera è stato Gianni Sperti, attaccando il discusso cavaliere:

“Lei aveva già chiuso prima. Mi devi dire l’ho invitata a cena perchè ci volevo riprovare, ti stronco subito, non mi dare risposte come al solito vaghe, è tornata bastonata dall’ultima cena che avete fatto“.

Lo storico cavaliere sbotta: “Se sono di troppo posso stare anche a casa”

La replica del 44enne all’opinionista non è tardata ad arrivare, dato che si è rivolto alla sua ex che di recente è scoppiata a piangere dicendole: “Ti ho bastonata? A lei fa comodo tutto questo!”. Ida Platano è rimasta nella sua posizione: “Con te non ci esco più. Ricordati alcune cose che mi hai detto fuori, che toccano il personale, sai come ferirmi e farmi male”. Il cavaliere è sbottato: “Basta sennò passo per quello che ti tratta male”. Poi quando Alessandro Vicinanza ha ribadito che la parrucchiera non voleva tornare nel programma a causa della sua presenza, Riccardo Guarnieri ha affermato: “Se sono di troppo posso stare anche a casa”.