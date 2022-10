GF Vip anticipazioni, in arrivo nuovi concorrenti: c’è anche Dayane Mello?

Sei personaggi pronti a mettere piede nella casa di Cinecittà: l’indiscrezione

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, l’eliminazione di Giovanni Ciacci per volere del pubblico, l’abbandono di Marco Bellavia e Sara Manfuso, e la recente uscita di Gegia dal noto reality show per aver avuto la peggio al televoto, sono in arrivo altri concorrenti. Stando a quanto ha anticipato il giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Pipol e come riporta Blogtivvu, a varcare la famosa porta rossa saranno sei personaggi. I nomi circolati al momento sono quelli di Teresa Langella, Helena Prestes e l’ex gieffina Dayane Mello.

L’ex gieffina pronta a ripetere l’esperienza televisiva? Spunta la telefonata con il conduttore

Il giornalista Gabriele Parpiglia ai microfoni di Casa Pipol, ha confermato che al cast del GF Vip 7 si uniranno altri concorrenti. Dayane Mello che ha già partecipato al reality show stando alle dichiarazioni di Samara Tramontana, potrebbe ripetere questa esperienza televisiva, visto che quest’ultima ha rivelato un retroscena:

“Ho un sacco di talpe in giro per l’Italia. Una di queste era sul treno con lei, ed ha visto mentre stava scendendo che stava parlando al telefono con Alfonso Signorini e probabilmente stava parlando di un ipotetico ritorno”.

Giulia Provvedi non ha nascosto la sua gioia, qualora la modella brasiliana dovesse rifare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani: “Penso che una personalità come lei sia fondamentale in questo momento per smuovere questa situazione tipo pensione. Non c’è aria di freschezza e nemmeno novità, perchè a casa noi ci stiamo addormentando”. A confermare la conversazione telefonica tra l’ex gieffina e il conduttore ci ha pensato Gabriele Parpiglia: “Non si conoscono i contenuti. Però chiaramente nella casa entreranno sei persone, ci saranno sei nuovi ingressi. Se ci pensate Giulia Salemi è rientrata a due anni di distanza, lei farebbe lo stesso percorso”.

La probabile nuova concorrente sul suo flirt con il parrucchiere: “Ecco qual è stato il nostro problema”

Intanto due probabili concorrenti sono l’ex tronista Teresa Langella che in queste ore si trova a Roma, e la modella Helena Prestes. A proposito di quest’ultima, di recente ha rotto il silenzio sul flirt avuto con Antonino Spinalbese che a detta di Edoardo Donnamaria è incoerente e falso, in un’intervista concessa al GF Vip Party:

“Siamo stati fotografati prima che lui entrasse nella casa. Quello è stato il nostro problema, i paparazzi che non ci lasciavano mai in pace dal primo giorno che ci siamo visti”.

Sempre l’ex concorrente di Pechino Express, ha svelato la ragione per cui lei e l’hairstylist non hanno avuto modo di conoscersi: “Ha anche una figlia e deve tutelarla e proteggerla, e non è una situazione facile con Belen. Non potevamo nemmeno andare a cena da soli”.