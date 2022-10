Edoardo Donnamaria attacca Antonino Spinalbese: “Incoerente e falso!”

Il volto di Forum critica l’atteggiamento dell’ex di Belen Rodriguez: “Si sente superiore”

Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese, due concorrenti del seguitissimo reality show di Canale 5, sono ancora ai ferri corti, dopo la lite avuta a seguito della puntata di giovedì. Il giovane conduttore nelle scorse ore ha continuato a criticare l’atteggiamento scontroso dell’hairstylist, che si è distaccato da lui dopo aver ricevuto da sua nomination:

“E’ la persona più incoerente che abbia conosciuto, si sente superiore, sempre precisino con un ego smisurato”.

I due concorrenti ai ferri corti dopo la puntata. Lo speaker precisa: “Ecco perchè l’ho nominato”

Nella scorsa puntata del GF Vip 7 la reazione di Antonino Spinalbese non si è fatta attendere, non appena Edoardo Donnamaria l’ha nominato dicendogli di non considerarlo vero. In particolare l’ex di Belen Rodriguez ha smentito le parole del suo compagno dicendogli: “Una ca**a**, non sapeva che dire”. I due hanno continuato a scontrarsi anche dopo la diretta su Canale 5, e addirittura l’hairstylist si è avvicinato ulteriormente ad Antonella Fiordelisi proprio per provocare il giovane speaker. A proposito di quest’ultimo, durante uno sfogo ha ammesso di essere stato geloso della modella originaria di Salerno, ma ci ha tenuto a ribadire di non aver fatto il nome dell’ex della nota conduttrice argentina perchè si è fatto massaggiare dalla ragazza:

“L’ho nominato per quello che ho detto lì dentro, è la persona che mi sembra la più falsa di tutti. Da come mi guarda quando ci parlo, atteggiamento da precisino. Guarda la reazione che ha avuto quando l’ho nominato. Ha dimostrato quello che ho detto”.

Lo sfogo dell’hairstylist: “Mi ha preso in giro. Ecco cosa non tollero”

Anche l’hairstylist si è sfogato per i litigi avuti con il volto di Forum, affermando di essere convinto che l’abbia nominato poichè è geloso del suo rapporto con Antonella Fiordelisi. L’ex di Belen Rodriguez inoltre non ha nascosto di essere rimasto spiazzato quando il suo coinquilino ha fatto il suo nome, per il fatto che gli aveva detto di volerlo bene. Per tale motivo il 27enne non ha alcuna intenzione di perdonarlo: “Dice che vuole avere un bellissimo rapporto con me, il giorno dopo mi nomina. Dire che io sono finto…siccome lui vuole giocare con me, e io lo faccio giocare”. Il parrucchiere ha continuato a lamentarsi con Carolina Marconi, ammettendo di essere rimasto deluso dal loro compagno di gioco: “Mi ha preso in giro. Se c’è una cosa che io non tollero, mi arrabbio per due motivi, uno quando ci tengo a una persona, e il secondo quando mi prendono in giro”. La showgirl venezuelana ha fatto capire di pensarla alla sua stessa maniera: “Io penso che ti abbia nominato perchè è geloso di te, la prima giustificazione secondo me”.