GF Vip, Charlie Gnocchi smaschera Edoardo Donnamaria: “E’ fidanzato”

Il conduttore radiofonico sgancia una bomba sul volto di Forum: “Ha sbagliato”

In questi giorni c’è stato un ulteriore avvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, due concorrenti del seguitissimo reality show di Canale 5. Charlie Gnocchi ha smascherato il compagno di gioco, facendo sapere che in realtà sarebbe già impegnato sentimentalmente e nella vita di tutti i giorni: “Ha sbagliato. Lui è fidanzato”. In poche parole quindi a detta del conduttore radiofonico il coinquilino non si sta comportando per niente bene nei confronti della modella, per averle nascosto che il suo cuore batte già per un’altra donna.



Il giovane speaker sempre più preso dalla modella: il compagno di gioco svela un retroscena

Nella puntata del GF Vip 7 di questa sera, come rivelano le anticipazioni si parlerà sicuramente del flirt tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che da qualche giorno è sempre più incessante. Il volto di Forum nello scorso appuntamento serale è sbottato contro l’opinionista Sonia Bruganelli, quando è arrivata a sostenere che lui si sia avvicinato alla modella soltanto dopo che era stata la più votata dal pubblico. A sganciare una bomba sul giovane speaker che sta vivendo un fortissimo coinvolgimento emotivo nella casa di Cinecittà, ci ha pensato Charlie Gnocchi svelando un retroscena del tutto inaspettato: “Ha detto un sacco di bugie. E’ fidanzatissimo”. Intanto delle pagine di gossip continuano a insinuare che l’ex schermitrice sia ancora fidanzata, ma a fare chiarezza è stata la sua amica Ilenia Virno ai microfoni del programma Trends & Celebrities su RTL 102.5 assicurando: “Lei e Gianluca Benincasa si sono lasciati a giugno. E’ single”. Inoltre la ragazza ha rotto il silenzio sulla sintonia tra l’atleta e il collega di Paolo Ciavarro: “In questo momento non so se nascerà qualcosa tra i due, è difficile percepire le sensazioni da fuori. Lei è sicuramente incuriosita da lui. Si sta legando molto a questo ragazzo e la vedo serena. Anche se dovesse esserci una semplice amicizia sarebbe bello”.

Edoardo Donnamaria si difende dalle critiche: “Ecco perchè le persone sono invidiose”

Nelle scorse ore il collega di Paolo Ciavarro ha continuato a non nascondere la sua delusione, per essere stato nominato da Amauryz Perez: “Io avrei nominato lui se non fosse stato immune perchè non mi è piaciuto come ha parlato quando diceva che Antonella gioca. Non me lo aspettavo che facesse il mio nome”. Il volto di Forum poi riferendosi a Charlie Gnocchi ha affermato: “Uno come lui può avere qualcosa da rosicare. Ha detto non mi fido di te”. A spezzare una lancia a favore di quest’ultimo, però ci ha pensato Carolina Marconi: “Io penso che lo dice per leggerezza”. Il ragazzo si è detto convinto che i suoi compagni di gioco avranno sempre da dire qualcosa su di lui, dato che si è difeso da chi lo critica affermando: “Le persone sono invidiose delle cose belle degli altri”.