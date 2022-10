Edoardo Donnamaria sbotta contro Sonia Bruganelli: “Hai detto una ca**ata”

L’opinionista critica i baci del volto di Forum: “Non c’è nessuna sensualità”

Nella nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini non si poteva non parlare del triangolo amoroso tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo spesso è molto affettuoso con i suoi compagni di gioco, e a dire la sua sui suoi baci ci ha pensato Orietta Berti criticandolo:

“Quando bacia sia gli uomini e le donne mi sembra che bacia un bambolotto, non c’è nessuna sensualità“.

Edardo Donnamaria spiazzato dall’interesse del compagno di gioco: “Non sapevo nulla”

Nel nuovo appuntamento del GF Vip 7, il conduttore si è chiesto perchè Edoardo Donnamaria sia così conteso. La risposta di Ginevra Lamborghini è stata: “E’ un po’ fessacchiotto, quando vai a punzecchiarlo lui punzecchia te, è mascalzone”. Non è passato inosservato ciò che ha detto Alberto De Pisis sulla sintonia tra il volto di Forum e Antonella Fiordelisi in delle clip: “Dai suoi atteggiamenti lei la vedo restia. Lui mi ha colpito per il suo modo di fare, una persona con cui so di avere un’affinità”. Amaurys Perez invece si è detto convinto che l’influencer non sia interessata: “Sta giocando”. Il pallanuotista ha ribadito il suo parere: “Gli piace scherzare la conosco da sei anni, lei è così”. La risposta della diretta interessata non si è fatta attendere: “Non sapevo che lui pensasse questo di me, di certo non mi faccio baciare sul collo da quelli che reputo amici, è una persona interessante per me, mi sembra un po’ azzardato dare subito baci o fare altro”. Il collega di Paolo Ciavarro ha spiegato cosa l’ha colpito della modella: “Una delle prime qualità che ho apprezzato di lei è essere vera”. Ha rotto il silenzio anche il concorrente che ha dichiarato di essere omosessuale, e dopo aver ammesso che il 28enne non è indifferente ai suoi occhi ha sottolineato: “Sono molto rispettoso, non sono geloso”. Il giovane originario di Roma è rimasto spiazzato dall’interesse del coinquilino:

“Il bacio era sulla guancia, non sapevo nulla di questo, scherzo se la persona è disposta scherzare, se so che dall’altra parte c’è un sentimento magari uno si trattiene”.

La modella dubita della sincerità del suo spasimante: “Poteva essere preso da un’altra”

Sonia Bruganelli si è espressa sul volto di Forum: “Ha detto che Antonella è vera, ma lui è vero? Secondo me no, si è avvicinato a lei quando ha visto che era stata la più votata dal pubblico, poi da un bacino a Daniele, ad Alberto pure si è avvicinato, non gliene frega niente della serie guardatemi, più mi metto in mezzo più si parla di me”. Il 28enne è sbottato: “Ti sbagli di grosso, hai detto una ca**ata”. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo che di recente è tornata ad attaccare Gegia, ha preso in considerazione le parole dell’opinionista: