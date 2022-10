GF Vip, Cristina Quaranta attaccata da Sonia Bruganelli: “Non sei sincera”

L’ex tronista ancora arrabbiato con la showgirl: “Mi hai messo solamente scompiglio”

In questi giorni Luca Salatino si è arrabbiato parecchio con Cristina Quaranta, per ciò che gli ha detto mentre Nikita Pelizon gli stava facendo un massaggio, ovvero per avergli chiesto se si sarebbe ingelosito qualora al suo posto ci fosse stata la sua fidanzata. L’ex tronista nella puntata di questa sera ha attaccato la showgirl:

“Se ci fosse un po’ di malizia non me lo farei fare, davanti a tutti per quanto mi riguarda non c’è malizia, mi ha dato fastidio, che cavolo di domanda è. Mi hai messo solamente scompiglio“.

La concorrente giustifica la domanda fatta allo chef: “Nessuno ha parlato di malizia”

Nell’appuntamento del GF Vip 7 di stasera, Luca Salatino ha ribadito il fastidio provato per la domanda scomoda che gli ha fatto Cristina Quaranta di recente. Il conduttore ha chiesto a Elenoire Ferruzzi perchè ha detto due pesi e due misure, sul fatto che l’ex tronista si sia fatto fare un massaggio da Nikita Pelizon. L’artista ha sottolineato: “Se l’avessi fatto io non andava bene, a me non ha mai permesso di fare un massaggio”. Amaurys ha fatto un rimprovero alla showgirl: “Non lo doveva dire”. La replica della 50enne è stata: “Era un esempio non era riferito a Nikita, quello di cui ho parlato io non è stato mandato in onda, vorrei l’appoggio di Antonino e di Charlie”. L’ex di Belen Rodriguez è intervenuto: “Gli ha posto una domanda in maniera quasi da madre”. A questo punto Alfonso Signorini ha fatto sapere alla showgirl in che modo è stata interpretata la sua domanda: “Sostengono che tu l’abbia fatta tirando in ballo la sua fidanzata, e sapendo che lui si sarebbe infastidito e sarebbe andato su tutte le furie, sai che è forte e stai cercando di metterlo in crisi”. La gieffina si è giustificata: “Assolutamente no, anzi mi sono messa nei panni di Soraia in questo caso, nessuno ha parlato di malizia“. Ha rotto il silenzio anche Nikita, che riferendosi al coinquilino che è stato intenzionato ad abbandonare di recente ha precisato: “Aveva mal di testa, se la sentiva pesante”.

L’opinionista prende le difese di Luca Salatino: “Non è vero che non capisce”

I concorrenti hanno appreso l’attacco che Soraia, la fidanzata dello chef ha rivolto a Cristina Quaranta sui social: “I neuroni si possono usare anche tutti insieme, spero per te che questo commento è stato espresso perchè sei ignorante e non per provocazione”. La showgirl ha ribadito: “Non c’era assolutamente malizia, era una domanda pulitissima”, scatenando la dura reazione di Sonia Bruganelli:

“Siccome è amata perchè è vera e sincera, in questo momento non sei sincera, la malizia ce l’hai messa, sai la fragilità di lui. Hai detto che non capisce, non è vero, siete voi che lo considerate così”.

L’opinionista ha attaccato anche Elenoire Ferruzzi: “Due pesi e due misure, se anche fosse ma avrà il diritto di farsi fare il massaggio da chi vuole, stiamo mischiando i concetti!”.