GF Vip, Luca Salatino vuole abbandonare: Elenoire Ferruzzi non ha pietà

Luca Salatino è deciso a lasciare il reality show: “Non ho più motivazioni”

Fin dai primissimi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai nascosto di sentire fortemente la mancanza della sua fidanzata e della sua famiglia. Ed in queste ultime ore ha avuto un nuovo crollo emotivo, che l’ha portato a pensare di abbandonare definitamente la casa del Grande Fratello Vip, nonostante Nikita e Charlie abbiano cercato in ogni modo di fargli cambiare idea:

“Non ho più motivazioni per restare…Pure quello che è successo a Marco mi ha molto toccato…Non sto più bene qua dentro…”

Successivamente ha rivelato di essere particolarmente dispiaciuto per tutti coloro che hanno creduto in lui pensando potesse arrivare fino alla fine di questo gioco: “Mi spiace per chi sperava che restassi qui…”

Elenoire Ferruzzi ci va giù duro con l’ex tronista: “Questo gioco non fa per lui”

In queste ore c’è stata anche una tremenda litigata tra Luca Salatino e la popolare concorrente transgender. I due non se le sono mandate a dire, arrivando addirittura ad insultarsi. E forse anche questa baruffa potrebbe aver portato l’ex tronista a pensare di abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip. Anche la Ferruzzi è stata messa al corrente della decisione presa da Salatino, non sembrando essere particolarmente sorpresa. Difatti quest’ultima ha rivelato di credere che forse questo gioco potrebbe non essere adatto a Luca, sul quale è stata fatta una segnalazione:

“Vuole andare? Che andasse. Questo gioco non fa per lui. E’ per pochi. Anche per noi è difficile, ma non facciamo diventare dei pungiball le altre persone…Gli insulti non li accetto….”

Ha inoltre fatto sapere che non è l’unica persona fragile a vivere nella casa più spiata dagli italiani, anche se nessuno si lamenta ogni giorno.

Grande Fratello Vip, Luca Salatino nel mirino della concorrente: “Sta diventando aggressivo”

Successivamente Elenoire Ferruzzi ha confessato che l’ex tronista di Uomini e Donne sta anche diventando molto aggressivo in quest’ultimo periodo, asserendo di essere stufa di dover sempre comprenderlo:

“Sta diventando aggressivo nei mondi, ora basta, non mi va più di capire il suo stato d’animo…”

Stasera il fidanzato di Soraia abbandonerà davvero il programma? Chissà, intanto i suoi fan sono preoccupatissimi.