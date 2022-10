GF Vip, Giovanni Ciacci umiliato da Alfonso Signorini: pubblico inferocito!

Giovanni Ciacci tenta di giustificarsi: il pubblico in studio lo fischia

Alfonso Signorini stasera ne ha avute davvero per tutti. Difatti il conduttore non ha per niente gradito il modo in cui si sono comportati alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti di Marco Bellavia: “Quello che ho visto è stata ignoranza e pregiudizio…” E tra coloro che l’hanno deluso di più è stato senza ombra di dubbio il popolare stylist, che ha comunque cercato di giustificarsi:

“Io non ho capito assolutamente il suo disagio…Non si capiva quello che stava succedendo…Quando lo abbiamo trovato a terra non si capiva se stava piangendo o se stava pregando…”

Il pubblico in studio non c’è stato e ha iniziato a gridare contro il concorrente, invitandolo addirittura ad uscire subito dalla casa più spiata dagli italiani: “Fuori, fuori, fuori!”

Alfonso Signorini è una furia contro il concorrente del Grande Fratello Vip: “Stai dicendo caz**te!

Successivamente ha preso la parola il conduttore, che si è molto arrabbiato con il concorrente del reality show, asserendo di credere abbia detto nè più né meno delle sciocchezze inaudite:

“Ma no Giovanni…Non dire caz**te dai…Ti prego! Per piacere non diciamo certe sciocchezze…Almeno dì di avere sbagliato…Lo dico per te…Stai dicendo un’enorme caz**ta!”

Giovanni Ciacci, il quale giorni fa ha massacrato Marco Bellavia, ha capito di aver commesso un errore enorme, aggiungendo però di non aver capito la situazione fino in fondo: “Giorni che lo sentivo piangere, ma non capivo il motivo…”

Grande Fratello Vip, lo stylist non ci sta: “Io mi scuso, ma davvero non ho capito”

Alfonso Signorini ha poi ripreso la parola, asserendo di essere rimasto davvero senza parole nel vedere l’indifferenza mostrata da diversi concorrenti nei confronti del dolore di Marco Bellavia. E Giovanni Ciacci ha quindi voluto chiarire subito di essere totalmente dispiaciuto, ma purtroppo di aver sottovalutato il problema:

“Mi scuso…Lo ripeto, ma davvero non ho capito…Non l’ho proprio capito…Ti dico la verità…Dicessi il contrario direi una bugia!”

Successivamente il conduttore ha chiosato, asserendo senza indugio alcuno che è stata una brutta scena di Televisione.