Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci massacra Marco Bellavia: “Vergognati”

Marco Bellavia fa infuriare il concorrente: “Ma cosa stai dicendo?”

Sul finire della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ampio spazio è stato dedicato alle nomination. Ovviamente le polemiche non sono certo mancate. Cos’è successo stavolta? Alfonso Signorini ha chiamato Marco per fare la nomination palese. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha deciso di nominare Giovanni Ciacci, limitandosi a dire di essere sicuro che tanto nessuno lo voterà per via della sua drammatica storia: “Nulla contro di lui, anzi. Sono certo che non uscirà mai, anche per la sua storia…” Questa motivazione ha però fatto infuriare il popolare stylist, che ha prontamente criticato il coinquilino:

“Ma cosa stai dicendo? La mia storia è come le altre, come ti permetti? Che messaggio stai mandando adesso?”

Giovanni Ciacci è una furia contro il concorrente: “Ti devi solo vergognare”

Una volta finita la lunghissima diretta Marco Bellavia ha cercato di chiarirsi con il popolare stylist, il quale non ha voluto sentire ragioni, asserendo che dovrebbe solo vergognarsi:

“Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto. Con te non ci voglio nemmeno più parlare e levati dai cog**oni…”

Marco, che ieri sera è stato molto criticato, non si è però dato per vinto chiedendo umilmente allo stylist del Grande Fratello Vip scusa se con le sue parole l’ha ferito: “Credimi che mi dispiace. Se ti sei reputato offeso e ho sbagliato qualcosa ti chiedo perdono. Non pensavo di aver detto una cosa così grave…”

Grande Fratello Vip, lo stylist liquida il concorrente: “Per quelli come te c’è ancora discriminazione”

Giovanni Ciacci, il quale ieri sera ha rivelato che una conduttrice ha tentato di non farlo lavorare nel momento in cui ha saputo della sua sieropositività, ha però continuato ad attaccare a testa bassa il povero Marco Bellavia, arrivando ad accusarlo che con le sue parole avrebbe solo favorito la discriminazione:

“Vergognati ti devi vergognare e basta! Ed è per quelli come te che c’è ancora discriminazione! Le parole che hai detto fanno schifo…Perché ho l’hiv sono diverso da voi? Io sono come tutti voi…”

Lo styilist è poi certo che per le persone che ragionano come lui chi ha l’hiv fatica a lavorare in Tv: “Se sono questi i messaggi che mandi a tutti è allucinante…”