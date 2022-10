GF Vip, tutta la verità su Sofia Giaele De Donà: dal matrimonio ai flirt

Clamorose rivelazioni di una persona vicina alla concorrente al settimanale Chi: “Siamo state molto intime”

Sofia Giaele De Donà è una delle concorrenti di questa edizione del GF Vip più discusse e chiacchierate per il suo matrimonio non convenzionale e per la vita lussuosa che ama e che non ha problemi a far vedere. La donna ha ricevuto pesanti critiche sia dentro sia fuori la Casa, con molte concorrenti come Cristina Quaranta, Ginevra Lamborghini e Carolina Marconi che si sono mostrate sfavorevoli al suo matrimonio. Intervistata dal settimanale Chi, Emy Buono, ex pupa nel programma condotto da Barbara D’Urso che ha partecipato insieme a Giaele al reality “Ti spedisco in convento“, ha fatto delle clamorose rivelazioni, dicendo che l’esempio dei rapporti aperti dell’amica sono proprio loro due, le quali sono state molto intime e con una certa alchimia.

“Giaele ha avuto un flirt con un pilota della F1 fidanzato ed è scoppiato un caos”, la confessione dell’amica

Emy Buono ha poi confessato molte cose in esclusiva al giornale diretto da Alfonso Signorini, rivelando che la donna ha festeggiato il matrimonio con suo marito Bradford Beck due volte, quello ufficiale in Comune a Jesolo il 22 gennaio e poi a febbraio in Messico la seconda. Inoltre, non si sa molto sul lavoro dell’uomo, con Giaele che le avrebbe detto solamente che collabora con politici americani e vende aerei ai militari, e i due non hanno neanche mai convissuto insieme, dato che lei vive a Milano, lui a Los Angeles. Secondo la fidanzata di Denis Dosio, al marito non gli importa niente del Grande Fratello Vip e non l’aspetterà. Inoltre Giaele sente un trasporto maggiore per lei rispetto al marito, ma sceglierebbe i soldi. Lui e lei si sentono pochissimo e non sanno ciò che fa l’altro. Lei quest’estate è stata in barca con Sergio Perez, pilota di Formula 1 e peraltro fidanzato, con il quale ha avuto un flirt, facendo scoppiare un caos.

La verità sul presunto flirt tra la ragazza e Flavio Briatore: parla una amica d’infanzia della ragazza

Poi ha parlato Miriana Bello, amica d’infanzia di Giaele, la quale ha voluto fare chiarezza sul presunto flirt con Flavio Briatore, rivelato dalla concorrente nella sua clip di presentazione con una frecciata ad Elisabetta Gregoraci, ultimamente paparazzata con il nuovo compagno, ma smentito dall’imprenditore, confermando che il flirt c’è stato e ciò può essere confermato da una foto presente sul profilo Instagram di lei su un jet privato di Briatore scattata il 7 agosto 2020. Poi il settimanale Chi ha parlato anche con il fratello della “vippona”, Matthias, il quale ha detto di credere nel loro matrimonio e che si aspetta un intervento del marito per il compleanno di Giaele, il 13 ottobre. Vedremo se per la puntata di giovedì 13 ottobre avremo la prima apparizione dell’uomo, con un video o di persona, in occasione del compleanno della moglie.