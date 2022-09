Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con il nuovo compagno! FOTO

Nota conduttrice ha trovato l’amore? Le foto con il nuovo compagno

È uscita allo scoperto Elisabetta Gregoraci che sembrerebbe aver trovato l’amore. Proprio così! L’ex moglie di Flavio Briatore era stata paparazzata la scorsa settimana proprio dal settimanale Chi, che aveva mostrato l’incontro a Milano con Giulio Fratini e la separazione della coppia alla vista dei paparazzi. Ora i fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini sono tornati alla carica e questa volta la coppia si è mostrata insieme senza più remore, segno che è arrivato il momento forse di ufficializzare questa unione. Ancora nessuna foto di baci o effusioni per la conduttrice di Battiti Live e l’imprenditore, ex di Roberta Morise e Raffaella Fico, ma la passeggiata in giro per la città (come visibile nella foto in alto e in quella in fondo all’articolo tratte dal settimanale su citato), dimostrano che tra i due ci sarebbe una bella intesa.



Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini fanno sul serio: nuovo gossip sulla coppia

A quanto pare la nota conduttrice e l’imprenditore farebbero sul serio. In base quanto riportato sulle pagine del noto settimanale su citato, la frequentazione tra i due sarebbe iniziata la scorsa estate. Erano infatti stati pizzicati insieme a Forte dei Marmi, prendere qualche aperitivo. La coppia ha partecipato insieme ad alcune sfilate della fashion week a Milano e non solo. “Tra una sfilata e l’altra lei va a cambiarsi a casa di lui, di cui ha le chiavi, poi arriva anche Fratini”, si legge sulla nota rivista in cui si racconta che la coppia sarebbe poi andata in discoteca all’Armani Privè insieme.

Conduttrice di Battiti Live non si nasconde più: il gioco per strada con Giulio Fratini

Dopo il dietrofront di Giulio Fratini della settimana scorsa, quando ha negato ai paparazzi di essere stato in sua compagnia, Elisabetta Gregoraci avrebbe deciso di non nascondersi più. Al contrario la coppia avrebbe improvvisato una specie di set fotografico per strada, in cui la conduttrice posava per il compagno, senza curarsi più di nascondersi dai paparazzi. Segno che il legame con l’imprenditore sarebbe ormai forte, anche se i diretti interessati non hanno ancora ufficializzato la loro situazione sentimentale. È il caso di dire: se son rose fioriranno!