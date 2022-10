Giaele De Donà attaccata dall’ex moglie del marito: “Una gran calcolatrice”

La discussa gieffina smascherata dalla modella brasiliana: “Mente sull’amore libero”

Sofia Giaele De Donà una concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è finita al centro di una vera e propria bufera, sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà. In particolare è entrata in conflitto con parecchi compagni di gioco, che sono contrari al fatto che lei abbia dichiarato che il suo matrimonio è aperto. A smascherarla ci ha pensato la modella brasiliana Hetielly Godoi, l’ex moglie di Bradford Beck, il marito della gieffina, ai microfoni del settimanale Nuovo:

“La verità non è quella che lei dice in tv. Mente sull’amore libero. E in più non racconta che quando lo ha incontrato lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostro matrimonio è finito a causa sua”.

La stilista e il ricco imprenditore amanti prima di sposarsi? Emerge il retroscena

Da quando ha messo piede nella casa del GF Vip 7, l’influencer e giovane stilista Sofia Giaele De Donà è stata travolta dalle critiche per aver parlato di amore libero con il marito Bradford Beck. A far venire alla luce un retroscena sul legame della discussa gieffina con il ricco imprenditore ci ha pensato l’ex moglie dello stesso, ovvero la modella brasiliana Hetielly Godoi, in un’intervista concessa al settimanale Nuovo, che dopo aver svelato che il noto americano la tradiva da due anni ha aggiunto: “Penso che lui e lei siano fatti l’uno per l’altra. Lei è una donna costruita e una gran calcolatrice. Se non avessi ricevuto quella telefonata probabilmente lei e il mio ex marito avrebbero continuato a essere amanti per tutta la vita“. Intanto la concorrente durante una chiacchierata con Nikita Pelizon è tornata a parlare del rapporto con suo marito, facendo sapere che il primo periodo vissuto in America non è stato semplice per lei: “Con lui che lavorava tutto il giorno io mi ritrovavo a casa da sola. Ero super infelice. Tornava a casa e continuava a lavorare”.

Giaele De Donà ammette un suo limite: “Ecco perchè sono voluta venire al GF Vip”

Sempre durante la conversazione con la sua compagna di gioco, la giovane stilista che di recente è scoppiata a piangere, ha ammesso una sua difficoltà: “Io non sono una che socializza facilmente”. Inoltre dopo aver precisato di aver trovato il suo equilibrio in America quando l’ha raggiunta suo fratello, ha raccontato che si è vista costretta a tornare a Milano quando sua madre ha iniziato di nuovo a stare male. La relazione tra lei e il marito quindi è continuata ad andare avanti a distanza. Dopo aver detto di voler essere soddisfatta della donna che è, la gieffina ha spiegato la ragione per cui non riesce a convivere nemmeno con il marito: