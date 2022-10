Giaele De Donà scoppia a piangere dopo la puntata: “Non ce la faccio più”

Scritto da Federica Emmanuele , il Ottobre 4, 2022 , in Grande Fratello

L’amaro sfogo della giovane stilista nella casa di Cinecittà: “Sto perdendo tutti qui”

Una delle concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini più discusse è sicuramente Sofia Giaele De Donà, che dopo l’ingresso nella casa di Cinecittà ha discusso con diverse coinquiline contrarie al suo matrimonio aperto. Anche nella puntata di ieri sera è stato affrontato questo argomento, e la stilista successivamente si è lasciata andare alle lacrime:

“Non ce la faccio più. Basta, basta, qualsiasi cosa che dico…ti giuro non ce la faccio più a stare qua. Io qui non riesco a vivere bene, sto perdendo tutti qui dentro“.

La precisazione dell’influencer: “Non voglio che passi questo messaggio”

L’ennesima parentesi in diretta al GF Vip 7 dedicata al legame con suo marito ha fatto crollare Sofia Giaele De Donà, che a seguito dell’appuntamento di ieri sera si è sfogata con Edoardo Donnamaria e Attilio Romita. La 23enne dopo aver precisato che il suo amato ha pagato le vacanze a delle sue amiche in Messico, Los Angeles e Dubai ha aggiunto:

“A quella di Capri ha contribuito anche questa mia amica che tra l’altro è una persona importante. Non voglio che passi il messaggio che questa mia amica ha bisogno di mio marito per pagarsi le vacanze, perchè non ne ha bisogno”.

L’influencer sempre riferendosi a questa sua amica ha precisato: “Non voglio neanche che lei si arrabbi con me. Io ho messo i soldi, lei ha messo i suoi soldi ed altre cose ce le hanno anche regalate perchè parliamo di persone seguite su Instagram”.

L’ex di Antonella Fiordelisi smaschera Giaele De Donà: “Lei e il marito non sono una coppia aperta”

A sostenerla sui social ci ha pensato l’amica Taylor Mega: “Spero si faccia forza e non esca. E che faccia uscire il suo carattere perchè ne ha da vendere. Mi fa male vederla così”. Francesco Chiofalo invece ha smascherato la chiacchierata gieffina, smentendo che sia aperto il matrimonio della stessa con l’imprenditore milionario Bradford Beck che intanto è molto contrariato:

“E’ una totale c*zz**a, non sono per niente una coppia aperta, il marito è una persona normalissima che se vede un uomo che ci prova con la sua donna si inc**zz* come una bestia”.

L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show a questo punto ha lanciato una chiara frecciatina alla stilista: “Probabilmente ha detto sta c*zz*** perchè non ha niente da dire nella casa, quindi doveva inventarsi qualcosa per fare dinamiche, ci metto la mano sul fuoco“.