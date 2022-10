Gilles Rocca, frecciata ad Antonino: “Dovrà confrontarsi con pezzi inadatti”

Tale e Quale Show, l’attore lancia una frecciatina ad Antonino: “Si dovrà confrontare anche con pezzi non adatti”

Sono andate in onda due puntate dello show di imitazioni di Carlo Conti e, tutte e due le volte, a trionfare è stato Antonino Spadaccino, cantante lanciato da Amici che nonostante la sua fenomenale estensione vocale non ha ancora ottenuto il successo e la popolarità che merita. Il cantante si è cimentato nella prima puntata con Marco Masini e nella seconda su Tom Walker ma adesso a dire cosa ne pensa di lui in modo schietto e sincero lanciando anche un piccola frecciata ci ha pensato un altro concorrente, Gilles Rocca, attore e regista che durante una diretta Facebook sui profili social del programma, ha ammesso:

“Avrà un momento con cui si dovrà confrontare con pezzi non adatti alla sua musicalità e la sua voce.”

Gilles Rocca ammette: “Nello show di Carlo Conti non temo proprio nessuno”

Se Antonino a Tale e Quale Show sta confermando di essere un’artista straordinario, tra le rivelazioni di questa edizione c’è sicuramente l’attore ed ex vincitore di Ballando con le stelle in coppia con Lucrezia Lando. Rocca, infatti, in entrambe le puntate è salito sul podio con l’imitazione di Ultimo e lo ha sfiorato con quella di Tiziano Ferro e per il ‘rivale’ ha speso delle parole piene di stima: “Per me il più bravo assoluto è Antonino è un fenomeno.” Tuttavia, Gilles ha anche le idee chiare sul suo futuro, infatti, ha confessato:

“Non temo nessuno, ognuno fa il proprio percorso e la propria trasmissione.”

Tale e Quale Show, il concorrente imita Tiziano Ferro e svela cos’è successo dopo la puntata

Gilles Rocca venerdì scorso ha avuto un imprevisto prima dell’esibizione, durante la diretta facebook, invece, ha raccontato che cosa è successo dopo la trasmissione che gli ha riempito il cuore di gioia: “Difficile interpretare Tiziano Ferro che ha un fan club immenso e mi hanno scritto e fatto i complimenti e questa cosa mi ha fatto molto piacere.” L’imitazione di Tiziano Ferro gli è infatti valsa il quinto posto vedremo come se le caverà nella prossima in quelli di Dargen D’Amico.