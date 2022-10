Gilles Rocca: imprevisto a Tale e Quale Show prima dell’esibizione

Tale e Quale Show, l’attore ha un imprevisto prima della sua imitazione: non parte il jingle

Penultimo concorrente ad esibirsi nella puntata di questa sera dello show di Carlo Conti è stato Gilles Rocca nei panni di Tiziano Ferro. L’attore e regista dopo la breve clip introduttiva e la chiacchierata con il conduttore è salito sull’ascensore per, come dice Conti “Salutare il concorrente e dare il benvenuto all’artista imitato” ma qualcosa è andato storto e, una volta salito nell’ascensore, non è partito il consueto jingle. Tutto ciò è durato pochi secondi. Insomma piccolo imprevisto per Rocca prima dell’esibizione che fortunatamente si è risolto senza troppi problemi ed il cantante ha potuto poi esibirsi.

Gilles Rocca nei panni di Tiziano Ferro convince la giuria dello show di Carlo Conti

L’attore e regista ha impersonato il cantante di Latina conosciuto in tutto il mondo ha convinto tutti e tre i giurati. Loretta Goggi infatti ha ammesso: “Piaciuto molto e in alcuni momenti anche interpretato da attore, quasi recitato, quindi complimenti.” E poi Giorgio Panariello invece ha dichiarato: “Bravo somigliante anche nell’espressione.” A sorpresa invece ha elogiato il concorrente di Tale e Quale Show anche Cristiano Malgioglio che generalmente è spietato e cattivo nei suoi giudizi. Il cantautore siciliano (dopo essere scoppiato in lacrime) infatti, ha ammesso: “Sei stato molto piacevole anche se un po’ appiattito io spero tu posso avere successo.” Insomma Rocca ha fatto l’en-plein di commenti positivi.

Tale e Quale Show, il concorrente si mostra mentre si fa la doccia

Infine c’è stato anche un divertente siparietto durante la clip introduttiva, infatti, Gilles Rocca si è mostrato a petto nudo intendo a fare lo doccia. Il motivo è presto detto nella scorsa puntata parlando con Loretta Goggi ha confessato di cantare solo sotto la doccia e per questo si è mostrato intento a catare…sotto la doccia.