Antonino Spinalbese, grave accusa ad Edoardo Donnamaria: Signorini lo gela

Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria nel mirino del concorrente: “Mi ha dato una spallata”

Giovedì scorso il giovane ex protagonista di Forum ha nominato Antonino Spinalbese. E da quel momento tra i due è nata una sorta di ‘guerra fredda’. Quest’ultimo si è poi avvicinato molto ad Antonella Fiordelisi, facendo ancora di più arrabbiare l’altro coinquilino vip. Ma non è finita qua perchè stasera in diretta l’ex di Belen Rodriguez ha anche fatto un’accusa bella pesante nei confronti del rivale, asserendo che un giorno pare gli avrebbe dato addirittura una brutta spallata:

“Edoardo nel magazzino volutamente mi è venuto addosso dandomi una spallata…Da quel momento in poi non ho più nulla da dire…”

Antonino Spinalbese gelato dal conduttore: “Nei video non c’è questa spallata”

Ha poi preso la parola Edoardo Donnamaria rigettando al mittente ogni accusa mossa sul suo conto dal rivale al Grande Fratello Vip: “Ancora con questa storia? E’ falso! Ho avuto questa sensazione…” Quest’ultimo ha anche dichiarato che il popolare ex compagno di Belen Rodriguez, che continua ad essere al centro delle polemiche, lo avrebbe anche preso in giro diverse volte perchè ha pianto per Antonella Fiordelisi. E’ paio intervenuto Alfonso Signorini rivelando ad Antonino che nei video non risulta questa spallata:

“Ti spiego anche perchè…Il filmato della spallata non c’è, ma semplicemente perchè non è stato realizzato…”

E il parrucchiere ha quindi chiosato con un sorriso beffardo stampato sul volto: “Vabbè…E’ fortunato…”

GF Vip, i due concorrenti ai ferri corti: nessuna possibilità per un chiarimento

Antonino Spinalbese ha poi fatto sapere che nonostante non ci sia il video di questa famosa spallata comunque non ha la minima intenzione di avere alcun tipo di rapporto con Edoardo Donnamaria: “Per me finisce qua…” Quest’ultimo ha comunque fatto sapere di non avere mai dato alcuna spallata, aggiungendo che de qualora ci fosse mai stata non l’avrebbe fatto certo a posta:

“Io sono contro ogni tipo di violenza, anche quella verbale…Se c’è stata una spallata in ogni caso il magazine è stretto, ma non gli chiedo scusa perchè non c’è stata…”

Il ragazzo ha poi confessato che ad onor del vero erano in 6 in quel momento in magazzino e nessuno se ne è accorto: “Fosse stata una cosa eclatante qualcuno l’avrebbe notato no?”